Presidente De la Espriella llega a Girón para inaugurar encuentro de la Corte Constitucional

Durante su intervención, De la Espriella habló sobre la Constitución y se refirió…

Tras los saludos protocolarios a los presidentes de las altas cortes, entre ellos la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, de la Corte Constitucional, y al ministro de Justicia, Iván Cancino, el mandatario dio paso a su discurso.

En su primera visita a Santander, el presidente Abelardo de la Espriella llegó hasta Girón para inaugurar la Edición XXI del Encuentro de Jurisdicción Constitucional que realiza la Corte Constitucional este miércoles 23 de septiembre.

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Durante su intervención, De la Espriella habló sobre la Constitución y se refirió a la separación de poderes, así como a la colaboración armónica entre las ramas del poder.

"La Constitución de Colombia es patrimonio del pueblo. Esa precisamente es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad", dijo.

Y agregó: "Se puede coincidir o discrepar de algunas decisiones de la Corte, eso es normal en una democracia. La separación de poderes no significa aislamiento como tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación. Una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano en los momentos de mayor dificultad cuál es el límite del poder".

En ese sentido, el presidente aseguró a los magistrados de las altas cortes que, durante su mandato, mantendrá un respeto absoluto aunque existan diferencias. "Nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desconocer. Siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria", detalló.

En desarrollo…

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