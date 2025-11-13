Presidente Petro ordenó bombardeo en Arauca contra disidencia de “Mordisco” Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro ordenó un nuevo bombardeo contra la disidencia de alias “Iván Mordisco”, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Esta vez, el territorio objeto de la operación militar aérea fue Arauca. Así lo confirmó el mandatario durante la ceremonia de ascenso de uniformados en la Escuela de Cadetes de la Policía. Este ataque se suma al del pasado martes en Guaviare.

“Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias, en el departamento de Arauca”, señaló Petro. En el bombardeo en Guaviare murieron 19 disidentes pertenecientes a la estructura de “Mordisco”. Este sería el bombardeo número doce en lo que va del mandato del presidente, quien lo confirmó a través de la red social X.

Lea también: Mindefensa entrega detalles del bombardeo a las disidencias de “Mordisco” en Guaviare

“Van 12 bombardeos ordenados por mi y exclusivamente por mi, guardando al máximo el respeto de derechos humanos. Se usa inteligencia norteamericana pero bajo la condición de DDHH que yo mismo adopto. La acción se da sobre ejércitos privados del narcotráfico, reincidentes en sus acciones mafiosas. Se han dado en Guaviare y Arauca. Desbarato ejércitos narcotraficantes que quieran entrar a Venezuela a desestabilizar aún más esa sociedad. Venezuela no necesita más armas, sino diálogo”, dijo Petro.

Y concluyó: “En Colombia están notificados los ejércitos de las mafias”.

Le puede interesar: El exmagistrado César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia

Durante la ceremonia en la Escuela de Cadetes, el ministro de Defensa también dio el anuncio del bombardeo en Arauca. “Una importante operación ofensiva de nuestras Fuerzas Militares y la Policía de Colombia se está ejecutando contra uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco, que delinque en Arauca”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

Solo en lo que va del año, el presidente Gustavo Petro ha ordenado ocho bombardeos: cinco contra el Clan del Golfo y tres contra las disidencias de alias “Mordisco”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.