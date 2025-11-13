Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

El exmagistrado César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia llega en reemplazo de Eduardo Montealegre, quien presentó la renuncia al gabinete del presidente Gustavo Petro semanas pasadas. Valencia Copete tiene 36 años de experiencia en la rama judicial.

Redacción Judicial
13 de noviembre de 2025 - 05:50 p. m.
Valencia Copete se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en la rama judicial durante 36 años.
Valencia Copete se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en la rama judicial durante 36 años.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El abogado y jurista César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. El exmagistrado de la Corte Suprema asumirá el cargo tras la renuncia de su antecesor, Eduardo Montealegre, aceptada por el mandatario el pasado 27 de octubre.

Valencia Copete se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en la rama judicial durante 36 años, ocupando cargos como el de Juez Municipal; Juez Civil del Circuito de Bogotá; Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil; Procurador Delegado para la Contratación Estatal; Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la misma.

Vínculos relacionados

Procuraduría investiga a exsubdirector de la Ungrd por irregularidades en contrato
Fiscalía imputó a un hombre que agredió brutalmente a un perro en Montecristo (Bolívar)
Caso “Papá Pitufo”: Fiscalía lleva a juicio al llamado zar del contrabando

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Julio Valencia Copete

Ministerio de Justicia

Eduardo Montealegre

 

Tomas Carrizosa Aparicio(06590)Hace 2 minutos
Es una persona seria. Por eso, no creo que dure mucho en este gobierno del cambio (permanente de ministros)
William Velasco velez(16260)Hace 6 minutos
Qué vergüenza aceptar ese ministerio dentro del gobierno del cambio. Queda uno con la duda, si recordando a los magistrados ilustres que ofrendaron sus vidas en la toma del palacio de justicia ( entre ellos varios externadistas), es donde se pregunta si desde esa época estos externadistas no han degradado la justicia.
Aldemar(14308)Hace 17 minutos
Aplausos! La mejor decision!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.