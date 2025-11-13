El exmagistrado César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia

Valencia Copete se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en la rama judicial durante 36 años.

El abogado y jurista César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. El exmagistrado de la Corte Suprema asumirá el cargo tras la renuncia de su antecesor, Eduardo Montealegre, aceptada por el mandatario el pasado 27 de octubre.

Valencia Copete se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y se ha desempeñado en la rama judicial durante 36 años, ocupando cargos como el de Juez Municipal; Juez Civil del Circuito de Bogotá; Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil; Procurador Delegado para la Contratación Estatal; Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la misma.

