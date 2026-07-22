Presidente Petro presume récord de incautaciones de cocaína, pero expertos lo cuestionan

En su último discurso ante el Congreso de la República, el presidente sacó gráficos y datos sobre la gestión del gobierno para destacar lo que hizo bien y los cambios que provocó en el territorio colombiano. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Antes de irse de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro quiere que su mandato sea recordado según sus balances y cifras. En su último discurso ante el Congreso de la República, el mandatario sacó un arsenal de gráficos y datos sobre la gestión del gobierno para destacar lo que hizo bien y los cambios que provocó en el territorio colombiano.

Uno de los temas clave durante esa presentación, que se realizó en el Capitolio este 20 de julio, fue la lucha contra el problema mundial de las drogas. Ese asunto en toda su complejidad fue uno de los más álgidos en su paso por la presidencia, al punto que provocó, después de 28 años, la descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos, así como la inclusión de su nombre, y de algunos miembros de su familia, en la llamada lista Ofac, o lista Clinton.

El punto del asunto está en que, para algunos expertos, esa reflexión de un gran logro podría resultar engañosa, puesto que la lógica estaría en que más incautación refleja mayor existencia de cocaína en el país.

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Desde el inicio de su mandato, el presidente Petro anunció una estrategia diferente para batallar contra las drogas y el narcotráfico. Su método se centró en atacar al principal eslabón de la cadena: “los grandes capos”, y no al último eslabón: “el campesino cultivador”. Asimismo, el mandatario explicó que la táctica estaría en incautar más droga, en lugar de erradicar forzosamente, lo que, a su juicio, provoca más violencia en los territorios.

Eso fue lo que explicó, nuevamente, este 20 de julio en el Congreso. “El primer día de mi gobierno dije que íbamos a capturar capos de verdad y no campesinos que no son narcotraficantes, ni a quemarles el rancho para decir que se erradica, sino que íbamos a capturar esos capos y a incautar cocaína. ¿Fallé o no? Si sumo los indicadores de mi gobierno, es más que los últimos tres gobiernos sumados”, dijo el presidente Petro.

“¿Fallé o no?”, resaltó el mandatario para luego dar paso a gráficas que daban cuenta de las cifras en materia de incautación. En otros escenarios, Petro ya había lanzado el dato: “Mi gobierno ha incautado más de 3.300 toneladas de cocaína, que es la mayor cifra de un gobierno en la historia de Colombia y suma más que los tres gobiernos anteriores”.

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Y durante la sesión en el Congreso, no dejó pasar por alto la oportunidad de resaltar otra vez, como un gran logro, que Colombia sea un experto en incautar droga, tanto que los otros países piden asesoría en el tema. “La mayor incautación de la historia cocainera del mundo la tiene este gobierno. Tenemos la fuerza pública más experimentada del mundo en incautar cocaína. El 60% de las operaciones del mundo en incautación de cocaína tienen inteligencia de la Armada Nacional. Lamentablemente nos hemos vuelto expertos mundiales en la incautación de cocaína”, apuntó.

Según el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre monitoreo de cultivos en Colombia, para el año 2023, la incautación de cocaína fue de 746.285 kg y para el año 2024, el indicador se subió a 889.201 kg. En el informe que Petro le presentó al Congreso, también incluyó la cifra correspondiente al año 2025 con más de 900.000 kg. Pero el aumento de la incautación debe leerse en contexto.

Un estudio de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (Redesdal) sobre Reformas Urgentes a la Política de Drogas en Colombia, señala que durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha sido el principal productor de cocaína en el mundo. Las cifras estallan a pesar de los esfuerzos de erradicación, interdicción y programas de sustitución que buscan implementar los gobiernos. Para 2023, los cultivos de uso ilícito alcanzaron las 253.000 hectáreas, con una producción potencial de 2.664 toneladas, un aumento del 53 % frente al año anterior. Ese panorama consolidó a Colombia como proveedor de casi el 80 % del total de la cocaína consumida a nivel mundial, según el informe. Para el año siguiente, en Colombia se identificaron 261.000 hectáreas de cultivos de coca, una variación del 3,5 %.

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Para Daniel Mejía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y miembro de Redesdal, que el presidente afirme que “la mayor incautación de la historia cocainera del mundo la tiene este gobierno” es una premisa engañosa. Lo explica así: “Aunque en términos absolutos se está incautando más cocaína, la tasa de incautación —es decir, la proporción de la producción que logra ser decomisada— ha caído. Antes del gobierno Petro estaba cerca del 45 % y, en los últimos dos años con datos disponibles, se ubicó en el 29 %. Es decir, cayó 16 puntos porcentuales”, afirmó. A su juicio, esto demuestra que la producción potencial de cocaína ha crecido más rápido que las incautaciones.

Además, sobre la estrategia de Petro enfocada en capturar narcotraficantes e incautar cocaína para reducir la violencia y atacar el problema de los cultivos de uso ilícito en el país, fue una fórmula que no funcionó.

“Los cultivos de hoja de coca, como la producción potencial de cocaína están en máximos históricos. La erradicación manual cayó casi 92% durante el gobierno Petro, las incautaciones también han caído como fracción de la de la producción potencial de cocaína, y de los recursos asignados por el congreso para los programas de sustitución, en ninguno de los tres primeros años ejecutaron más del del 15%, incluso hubo años de ejecución solo del 8% de los recursos asignados y las evaluaciones que hay no son positivos y no han logrado contener el crecimiento de los cultivos ilícitos vía sustitución de cultivos y desarrollo alternativo”, concluyó.

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Lucas Marín, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de Northwestern, y director de desarrollo y relaciones institucionales de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina, señaló que las incautaciones han crecido, pero también la producción potencial ha crecido. Esto quiere decir que la participación de la cantidad incautada sobre el total potencial producido es el mismo, aunque para él es innegable que la cantidad de cocaína que se ha incautado en el gobierno ha aumentado.

“Llegamos a una discusión y es si hay un aumento en la producción potencial y eso implica que haya más incautaciones o las incautaciones empiezan a incentivar que haya más producción potencial. Por eso, un logro en esta dimensión son los nuevos indicadores acordados con Unodc, porque esto va a permitir evaluarnos no solamente la cocaína potencial que se produce en el país, sino que nos va a permitir avanzar en la información disponible y tener mediciones sobre la cocaína en los mercados, así como la cocaína evitada a partir de las intervenciones hechas por el Estado”, agregó.

El mandatario, por su parte, insiste en el éxito de su estrategia y en el discurso afirmó: “Estoy tumbando los cultivos de hoja de coca. Quisiera más, pero quien los subió no es el que está en la lista OFAC. El que está en lista OFAC es el que los viene disminuyendo”.

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