Defensoría pide reunión con empalme de De la Espriella para presentar agenda de DD. HH.

El primer tema que Iris Marín destacó es la desigualdad estructural y la exclusión persistente que afecta a distintos sectores de la población. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en la que solicita un encuentro con su equipo de empalme.

El propósito del acercamiento, según explicó la funcionaria, es socializar las recomendaciones que la entidad ha preparado para la nueva administración, consignadas en el documento Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el próximo Gobierno.

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En la carta, fechada el 2 de julio de 2026, Marín hace un llamado a fortalecer la relación entre las instituciones del país, al recordar que Colombia enfrenta “desafíos profundos” para garantizar que los derechos humanos sean una realidad efectiva para toda la población, sin distinción alguna.

La funcionaria reiteró la disposición de la Defensoría del Pueblo para mantener con el nuevo Gobierno y con las demás ramas del poder público una relación institucional que calificó como “respetuosa, armónica e independiente”.

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Según precisó, este compromiso se enmarca en el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la entidad, que tiene entre sus funciones promover, divulgar y velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que habitan el país, así como de los colombianos en el exterior.

La defensora recordó, además, que el documento con las recomendaciones ya había sido puesto en conocimiento del equipo de campaña del hoy presidente electo, en un ejercicio previo. El texto reúne un conjunto de propuestas que, según la entidad, buscan enfrentar los principales retos del país en materia de derechos humanos y que fueron organizadas en cuatro grandes ejes temáticos.

El primer tema que Marín destacó es la desigualdad estructural y la exclusión persistente que afecta a distintos sectores de la población. Los otros ejes abordan la violencia armada y los retos en materia de paz, seguridad y garantías democráticas; la degradación ambiental, el cambio climático y los derechos de la naturaleza; y, finalmente, la reforma rural integral, junto con los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.

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La funcionaria insistió en que este tipo de encuentros son clave para que las recomendaciones del organismo no queden solamente consignadas en un documento, sino que puedan traducirse en acciones concretas desde el inicio de la nueva administración, el próximo 7 de agosto.

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