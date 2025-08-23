Presidente Petro visitó a los policías sobrevivientes del ataque en Amalfi

El presidente Gustavo Petro, con uno de los policías sobrevivientes del ataque. Foto: Presidencia

Tres días después del derribo de un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en zona rural de Amalfi (Antioquia), en el que murieron 13 policías, los únicos sobrevivientes se recuperan en el Hospital Militar en Bogotá. A ese centro médico llegó este sábado el presidente Gustavo Petro, quien sostuvo un encuentro con los uniformados.

🔴 El Presidente @PetroGustavo estuvo en el Hospital Central de la Policía visitando a los cuatro policías heridos tras el atentado contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia. pic.twitter.com/PZcNASXNGP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 23, 2025

En esa visita también participaron varios miembros de la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa, el jefe de la cartera ministerial aclaró que la disidencia de alias “Calarcá”, que estaría detrás de los hechos, no habría usado drones para derribar el helicóptero, como había anunciado la Policía desde le jueves pasado.

El ministro Sánchez agregó que aumentó la recompensa para información que ayude a las autoridades a dar con el paradero de alias “Chejo”, el jefe de las disidencias que habría coordinado el ataque contra el helicóptero.

¡Ayúdenos a llevarlos ante la justicia! El ministro @pedrosanchezcol anunció una recompensa de hasta $2.000 millones por información que nos permita ubicar a alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, cabecilla de la autodenominada ‘Estructura 36’ del cartel del narcotráfico de alias… pic.twitter.com/ySG2JxGFns — Mindefensa (@mindefensa) August 23, 2025

