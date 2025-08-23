No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Presidente Petro visitó a los policías sobrevivientes del ataque en Amalfi

Los uniformados fueron trasladados a Bogotá, donde se recuperan de las heridas sufridas el pasado 21 de agosto, tras el derribo de un helicóptero en hechos atribuidos a la disidencia de alias “Calarcá”.

Redacción Judicial
24 de agosto de 2025 - 01:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro, con uno de los policías sobrevivientes del ataque.

Foto: Presidencia
Tres días después del derribo de un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en zona rural de Amalfi (Antioquia), en el que murieron 13 policías, los únicos sobrevivientes se recuperan en el Hospital Militar en Bogotá. A ese centro médico llegó este sábado el presidente Gustavo Petro, quien sostuvo un encuentro con los uniformados.

En esa visita también participaron varios miembros de la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa, el jefe de la cartera ministerial aclaró que la disidencia de alias “Calarcá”, que estaría detrás de los hechos, no habría usado drones para derribar el helicóptero, como había anunciado la Policía desde le jueves pasado.

El ministro Sánchez agregó que aumentó la recompensa para información que ayude a las autoridades a dar con el paradero de alias “Chejo”, el jefe de las disidencias que habría coordinado el ataque contra el helicóptero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

