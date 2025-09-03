Presuntos integrantes del Eln queman tres camiones en la vía entre Risaralda y Chocó

Según la información preliminar, hombres armados habrían obligado a los conductores a abandonar los vehículos, antes de quemarlos. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo hecho de alteración al orden público se registró en la mañana de este miércoles 3 de septiembre en el corredor vial que comunica a los departamentos de Risaralda y Chocó. Tres vehículos de carga tipo furgón fueron incinerados, al parecer, por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Los conductores, por fortuna, salieron ilesos.

Según la información que se conoce hasta el momento, los conductores de los tres camiones fueron interceptador por hombres armados, quienes los obligaron a detenerse y abandonar los vehículos. Luego, les prendieron fuego y huyeron. El incendio obligó al cierre temporal de la vía que comunica al municipio de Tadó con el corregimiento de Guarato (Chocó).

En los videos que circulan en redes sociales se ven los tres camiones detenidos en fila a un lado de la vía y ardiendo en llamas. Cerca al lugar, personas que también se movilizaban por la vía Panamericana, donde ocurrió este hecho. El hecho se da al tiempo que la vía entre Quibdó y Medellín permanece también cerrada, por cuenta de un des

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.