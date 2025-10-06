Logo El Espectador
Procurador pide al gobierno evitar discursos de odio y evitar polarización en época preelectoral

Las elecciones presidenciales en Colombia están a la vuelta de la esquina. El procurador general advierte sobre el uso indebido de la política por parte de los funcionarios públicos y las consecuencias que podría tener en un ambiente polarizado.

Redacción Judicial
06 de octubre de 2025 - 05:39 p. m.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a su gabinete, advirtiendo que la entidad se mantiene vigilante en el cumplimiento de su misión preventiva y disciplinaria.
Foto: Archivo Particular
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, a su gabinete y a todos los servidores públicos, advirtiendo que deben abstenerse de participar indebidamente en política en medio del proceso preelectoral que avanza. Asimismo, pidió moderar el lenguaje para evitar que siga creciendo la polarización.

Señaló que su pronunciamiento busca garantizar que el proceso electoral se desarrolle en completa calma, recordando que, a lo largo de la historia, el país ha sufrido las consecuencias de la violencia derivada de las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas, haciendo un llamado a no repetir esa “historia dolorosa”.

Asimismo, aseguró que el presidente Petro y los miembros de su gabinete tienen derecho a defender su partido y pensamiento político, “siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”.

“Señor presidente, señores ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y disciplinaria”, aseveró el jefe del Ministerio Público.

Añadió que su advertencia no está dirigida únicamente al primer mandatario, sino también a los demás partidos políticos, líderes y candidatos, a quienes pidió desarrollar una campaña electoral “en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones”.

Por último, Gregorio Eljach aseguró que los resultados que arrojen las urnas tras las votaciones presidenciales tendrán el “máximo respeto y serán salvaguardados por todos”.

Por Redacción Judicial

Sergio Henao(3490)Hace 36 minutos
Que se lo pida a la Cabal, a la Valencia, al Rinrín Renacuajo de Benedeti, al cucho vil de Uribe Londoño, al gran Bellaco del Matarife primero, a los gremios, etc.
