Procuraduría confirma destitución por 16 años a capitán de la Armada por acoso sexual

La sanción inicial contra el capitán Jiménez Montealegre fue impuesta el 31 de julio de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4. Foto: Armada Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 16 años del capitán de fragata Conrado Andrés Jiménez Montealegre, oficial de la Armada Nacional, tras hallarlo responsable de un caso de acoso sexual.

La sanción inicial contra Jiménez Montealegre fue impuesta el 31 de julio de 2025 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4. De acuerdo con el ente de control, los hechos ocurrieron en 2023, cuando el oficial se encontraba en comisión en el Hospital Militar Central, donde ejercía como médico otorrinolaringólogo. En ese contexto, habría acosado sexualmente a una practicante de medicina.

Lea: Procuraduría confirma destitución por 10 años a oficial de la Policía por acoso sexual

En la decisión de primera instancia se estableció que el uniformado, en su condición de médico especialista y docente, vulneró de manera grave los deberes de respeto, corrección, dignidad y probidad que rigen la función pública, al incurrir en conductas de contenido sexual no consentido contra una colega.

Según la Procuraduría, la medida busca “prevenir la reiteración de este tipo de comportamientos, reafirmar el compromiso institucional con la tolerancia cero frente a la violencia sexual y cumplir los deberes reforzados de debida diligencia que pesan sobre el Estado colombiano en estos escenarios”.

Lea también: Procuraduría investigará casos de acoso sexual en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Tras resolver el recurso de apelación, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, luego de valorar el acervo probatorio con enfoque de género, ratificó la responsabilidad disciplinaria de Jiménez Montealegre y confirmó la sanción impuesta por 19 años.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.