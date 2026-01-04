Procuraduría confirma destitución por 10 años a oficial de la Policía por acoso sexual

Los hechos ocurrieron cuando Díaz Domínguez se desempeñaba como comandante de estación en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra el hoy capitán de la Policía José Daniel Díaz Domínguez, tras confirmar que incurrió en conductas de acoso y violencia sexual contra una auxiliar de la institución.

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca ratificó la decisión adoptada en primera instancia, al establecer que el oficial protagonizó al menos dos episodios de comportamiento abusivo, aprovechándose de su posición de poder y jerarquía dentro de la Policía.

De acuerdo con el expediente disciplinario, los hechos ocurrieron cuando Díaz Domínguez se desempeñaba como comandante de estación en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Para el ente de control, las pruebas recaudadas permitieron concluir que el comportamiento del uniformado vulneró de manera grave la dignidad, integridad y derechos fundamentales de la víctima.

El Ministerio Público subrayó que la investigación fue adelantada con un enfoque de género, conforme a los lineamientos legales y a las recomendaciones para el tratamiento de casos de violencia basada en género dentro de instituciones del Estado. En ese sentido, la Procuraduría destacó la importancia de garantizar condiciones de protección y no revictimización durante el proceso disciplinario.

En la decisión, el organismo de control determinó que la conducta del oficial evidenció una intención deliberada de transgredir los deberes funcionales y los principios que rigen la función pública, razón por la cual la falta fue calificada de manera definitiva como gravísima, cometida a título de dolo.

