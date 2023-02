Procuraduría denunció al juez que liberó a Jorge Luis Alfonso, hijo de “La Gata”

Jorge Luis Alfonso López Foto: El Espectador - David Campuzano

El juez que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López tiene ahora una denuncia disciplinaria. La radicó la Procuraduría, que cuestiona que el exalcalde de Magangué, Bolívar, nombrado facilitador de paz por el Alto Comisionado para la Paz, fue liberado “inexplicablemente”, por una orden del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, proceso en el que, al parecer, habría múltiples irregularidades.

El Ministerio Público denunció al juez Orlando José Petro Vanderbilt ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico. Según la queja de la Procuraduría, este funcionario judicial “asumió que debía suspender la aplicación de la pena que restringía la libertad de Jorge Luis Alfonso López, cuando es claro que en la Resolución 075 de 2022 el Alto Comisionado para la Paz nunca hizo alusión al tema, y mucho menos, se solicitó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, como tampoco se ordenaba su libertad”.

Además, la Procuraduría participará de los procesos penales y disciplinarios que se abran en contra del juez. El penal lo inició la Fiscalía especializada contra la Corrupción, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción. Y ahora, con esta queja disciplinaria, el Ministerio Público espera que los magistrados de la Comisión de Disciplina del Atlántico inicien también un proceso, por ser ellos los competentes para investigar al juez Petro Vanderbilt.

Alfonso López cumple una condena de 29 años de prisión por concierto para delinquir, luego de que, en contubernio con grupos paramilitares, ordenara el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins. Sin embargo, desde 2021 este mismo juez le había concedido la prisión domiciliaria, luego de que el hijo de la empresaria del chance, Enilce López, alias la Gata, alegara que padecía enfermedades graves.

Tras recibir en diciembre de 2022 una petición firmada por Jorge Luis Alfonso López en la que alegaba que el Gobierno lo había nombrado facilitador de paz, el juez Petro Vanderbilt le emitió una boleta de libertad. No obstante, la dirección que reposa en ese documento corresponde a una casa que está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Cuando esa entidad fue a inspeccionar el estado del predio, se encontró con que permanece sellado, por lo que se presume que Alfonso López no reside allí. A la fecha, no se conoce su paradero.

Según informó el ministro del Interior, Alfonso Prada, el Gobierno no intervino en el trámite de libertad de Alfonso López y le solicitó “respetuosamente” al juez que revocara la decisión por no estar fundamentada en las leyes vigentes. El ministro informó que el Gatico llevaba 47 días desempeñándose como facilitador desde su lugar de reclusión y que le quedan 13 días para finalizar el encargo. Sin embargo, el 9 de febrero de 2023, el Gobierno le revocó sus funciones en el cargo.

El Gatico, como es conocido, junto a su madre, Enilce López, y su hermano, el exsenador Héctor Alfonso López, habían intentado entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero los tres fueron rechazados. A esa justicia no le convenció que, pese a que los tres tuvieron probados vínculos con grupos paramilitares, insistieran en negarlos y continuaran diciendo que eran inocentes, en lugar de llegar a aportar verdad.

