La actuación disciplinaria, según detalló la Procuraduría, tuvo origen en una publicación del 7 de junio de 2023 por La Silla Vacía sobre…

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol. La decisión del Ministerio Público fijó una sanción de ocho años en los que Caicedo no podrá ejercer cargos públicos por haber violado el régimen de incompatibilidad debido a que fue asesor y contratista, de manera simultánea, en Invias y la Universidad Pascual Bravo.

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La actuación disciplinaria, según detalló la Procuraduría, tuvo origen en una publicación del 7 de junio de 2023 por La Silla Vacía sobre los contratos con el Estado de Caicedo. En el artículo se dieron a conocer presuntas irregularidades relacionadas con la vinculación laboral y contractual de la pareja de Roa. A partir de los señalamientos de sus vinculaciones laborales con Invias y el Pascual Bravo, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria.

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Posteriormente, el 4 de junio de 2025 se formuló pliego de cargos. La Procuraduría decidió declarar disciplinariamente responsables a Julián Caicedo por el desconocimiento del régimen de incompatibilidades aplicable a los servidores públicos. Asimismo, se determinó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de ocho años.

En desarrollo…

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