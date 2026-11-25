Procuraduría formuló cargos contra Alfredo Saade. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos al exembajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade Vergel, por su presunta participación indebida en política.

La investigación del Ministerio Público tiene que ver con manifestaciones de Saade a través de su cuenta en la red social X a una campaña política. Según la Procuraduría, el exembajador habría manifestado su apoyo a una campaña durante la pasada jornada electoral para elegir presidente de la República.

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