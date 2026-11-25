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La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos al exembajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade Vergel, por su presunta participación indebida en política.
La investigación del Ministerio Público tiene que ver con manifestaciones de Saade a través de su cuenta en la red social X a una campaña política. Según la Procuraduría, el exembajador habría manifestado su apoyo a una campaña durante la pasada jornada electoral para elegir presidente de la República.
Las publicaciones que revisa la entidad fueron realizadas entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2026. Para el órgano de control, Saade Vergel, al no atender el marco de las prohibiciones en el ejercicio de su cargo, pudo vulnerar los derechos de los participantes en la contienda desarrollada en el marco de la segunda vuelta presidencial.
Esto habría provocado “la afectación de las condiciones de equilibrio e imparcialidad que debe caracterizar el debate democrático y respecto del cual los servidores públicos de alto nivel no solo deben cumplir, sino que están llamados a velar por su estricta obediencia, de manera completa y radical”.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta cometida por el entonces funcionario como una falta gravísima cometida a título de dolo.
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