Suspenden a interventores de Savia Salud y EPS SOS por presunto deterioro en atención

En la tarde de este 2 de marzo, la Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a dos interventores de las EPS Savia Salud y SOS, identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, respectivamente, por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agentes interventores de estas entidades de salud.
Por los mismos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra otros tres exinterventores de la EPS SOS y tres más de Savia Salud.
