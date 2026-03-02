Publicidad

Suspenden a interventores de Savia Salud y EPS SOS por presunto deterioro en atención

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra interventores y exinterventores de cada una de las EPS, al considerar que habrían incumplido sus funciones como agentes especiales, lo que habría ocasionado el deterioro en la prestación de los servicios de salud.

Redacción Judicial
02 de marzo de 2026 - 11:46 p. m.
Los interventores fueron identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, de las EPS Savia Salud y SOS.
Foto: Supersalud
En la tarde de este 2 de marzo, la Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a dos interventores de las EPS Savia Salud y SOS, identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, respectivamente, por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agentes interventores de estas entidades de salud.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra otros tres exinterventores de la EPS SOS y tres más de Savia Salud.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

