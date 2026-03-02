Suspenden a interventores de Savia Salud y EPS SOS por presunto deterioro en atención

Los interventores fueron identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, de las EPS Savia Salud y SOS. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este 2 de marzo, la Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a dos interventores de las EPS Savia Salud y SOS, identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, respectivamente, por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agentes interventores de estas entidades de salud.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra otros tres exinterventores de la EPS SOS y tres más de Savia Salud.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.