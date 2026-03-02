Procuraduría no prorroga suspensión contra general Huertas y jefe de Inteligencia de la DNI

El funcionario del Ejército y el de la DNI son investigados por presuntas filtraciones a las disidencias de alias "Calarcá". Foto: Arc

La Procuraduría General de la Nación resolvió no prorrogar la sanción disciplinaria en contra del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, jefe de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos fueron mencionados en un informe revelado por Noticias Caracol el 23 de noviembre de 2025, en el que se hablaba de posibles nexos con las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

Los funcionarios habían sido suspendidos por el órgano de control durante tres meses. Sin embargo, en la decisión del 27 de febrero, la Procuraduría señaló que, aunque la investigación en su contra debe continuar, no se extenderá la suspensión, la cual había sido impuesta el 27 de noviembre y confirmada el 23 de diciembre.

Las razones de la Procuraduría

Según indicó el Ministerio Público, son tres las razones que sustentan esta decisión. La primera señala que tanto Miguel Huertas como Wilmar Mejía han acudido al proceso investigativo, notificándose de las decisiones de manera oportuna y participando en la práctica probatoria cuando ello ha sido procedente, sin desplegar acciones dirigidas a obstaculizar el trámite.

El segundo punto señala que la totalidad de la investigación de la Fiscalía aún no está en manos de la Procuraduría, lo que ha generado demoras en la continuidad del proceso. “La documentación que sirvió de base a los reportajes que dieron lugar a esta investigación aún no está disponible para su incorporación y valoración en este trámite disciplinario, lo que supone retrasos en el recaudo probatorio que no han sido generados por los investigados ni por este despacho”, indicó el ente de control.

Por último, la Procuraduría señaló que, hasta el momento, los elementos de juicio que indicarían que Miguel Huertas y Wilmar Mejía podrían estar comprometidos con los hechos aún no precisan las fechas. El ente de control agregó: “Hasta este punto, se refieren a periodos en los que ambos estaban fuera del servicio público, según los datos que han podido ser recaudados al día de hoy”.

La presunta filtración a alias “Calarcá”

El nombre de Wilmar Mejía y del general Miguel Huertas salió a la luz en un informe de Caracol Televisión, en el que se les señalaba como presuntos colaboradores de la estructura de alias “Calarcá” y de proponerle a esa disidencia la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. Estos elementos fueron hallados tras el análisis de dispositivos incautados a alias “Calarcá” el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).

Al momento de decretar la suspensión, el Ministerio Público advirtió que tanto el general Huertas como Wilmar Mejía ocupan cargos estratégicos que les otorgan acceso privilegiado a información sensible para la investigación. En particular, señaló que el director de Inteligencia de la DNI tiene entre sus funciones “dirigir, orientar y coordinar la planeación y ejecución de órdenes, misiones y actividades de inteligencia estratégica autorizadas a las subdirecciones, además de coordinar, articular, alinear y armonizar las acciones para dar cumplimiento a la misión de la DNI”.

En este contexto, recientemente se conoció que ambos hombres se reunirán en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, con el propósito de conocer el futuro de sus cargos ante la decisión de la Procuraduría de no prorrogar la medida provisional que los mantenía separados de sus funciones como general y jefe de inteligencia de la DNI.

