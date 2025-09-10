Procuraduría inspeccionó instalaciones de Mindefensa por contrato de helicópteros

Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida. Foto: Procuraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación realizó este martes 9 de septiembre una inspección en las instalaciones del Ministerio de Defensa, en Bogotá, para recolectar información sobre presuntos incumplimientos en el contrato de mantenimiento y reparación de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La diligencia fue adelantada por el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de la “vigilancia preventiva” que adelanta el ente de control. Durante la visita, se solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a su equipo directivo, entregar los expedientes físicos y electrónicos relacionados con la contratación, así como toda la documentación de soporte.

Lea: Las respuestas de MinDefensa sobre crisis presupuestal en la Fuerza Aeroespacial

La Procuraduría explicó que la inspección busca anticiparse a posibles riesgos en la gestión pública y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello implique coadministración en las decisiones del Ministerio.

Antecedentes del caso

El contrato en cuestión fue suscrito en 2024 con la empresa Vertol Systems Company INC por más de US$32,4 millones (cerca de $129.600 millones) e incluía el mantenimiento mayor de tres aeronaves, la extensión de horas de vuelo a otras tres y la reparación de componentes, con ejecución prevista hasta el 15 de noviembre de 2025.

Sin embargo, según un informe de supervisión del 28 de agosto, la compañía no ha cumplido con la entrega de los helicópteros sometidos a overhaul ni con varias obligaciones técnicas y comerciales. Aunque en junio se entregaron tres aeronaves con extensión de horas de vuelo, persisten retrasos, ausencia de documentación y fallas en la ejecución del contrato.

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Defensa abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Vertol Systems por estos incumplimientos. Además, citó al representante legal de la firma y a la aseguradora garante del contrato para una audiencia pública, en la que se deberán presentar descargos y explicaciones.

En contexto: Mindefensa abre proceso sancionatorio por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

De forma paralela, la Contraloría General de la República inició un seguimiento especial para verificar la transparencia en el uso de los recursos públicos. El Ministerio de Defensa advirtió que, si se comprueban las fallas, aplicará las sanciones contractuales previstas, incluidas multas, ejecución de pólizas y reclamación de garantías.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.