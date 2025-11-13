Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Procuraduría investiga a exdirector de Corponariño por presunto mal manejo de presupuesto en 2023

Hugo Martín Mideros López es investigado por la Procuraduría por presunto uso indebido del presupuesto de 2023, suscribiendo contratos que superaban los COP 7.500 millones. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
13 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Procuraduría investiga a exdirector de Corponariño por presunto mal manejo de presupuesto en 2023
Procuraduría investiga a exdirector de Corponariño por presunto mal manejo de presupuesto en 2023
Foto: Sergio Acero - Sergio Acero
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de Corponariño, Hugo Martín Mideros López, por presuntamente haber destinado el 92% del presupuesto correspondiente a 2023 en contratos de prestación de servicios para ejecutar actividades permanentes de la Corporación.

Según el órgano de control, se les remitió un informe en el que se evidenciaba haber “suscrito cerca de 750 contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos” que superaban los COP 7.500 millones.

Vínculos relacionados

Presidente Petro ordenó bombardeo en Arauca contra disidencia de “Mordisco”
El exmagistrado César Julio Valencia Copete será el nuevo ministro de Justicia
Fiscalía imputó a exgobernador del Chocó, Ariel Palacios, por irregularidades en contrato

Lea también: Presidente Petro ordenó bombardeo en Arauca contra disidencia de “Mordisco”

En el documento, la Procuraduría también advirtió que un buen número de estos contratos fueron atribuidos a diferentes programas y proyectos de inversión, “cuando en realidad corresponderían a gastos de funcionamiento”.

Por ello, el Ministerio Público solicitó que se realizaran pruebas contra Mideros López, con el objetivo de “esclarecer, entre otros aspectos, el incremento en la contratación en 2023 respecto del año anterior y las razones que generaron el incremento de la planta de personal”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Procuraduría

Corponariño

Presupuesto

Hugo Martín Mideros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.