Procuraduría investiga a exdirector de Corponariño por presunto mal manejo de presupuesto en 2023

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de Corponariño, Hugo Martín Mideros López, por presuntamente haber destinado el 92% del presupuesto correspondiente a 2023 en contratos de prestación de servicios para ejecutar actividades permanentes de la Corporación.

Según el órgano de control, se les remitió un informe en el que se evidenciaba haber “suscrito cerca de 750 contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos” que superaban los COP 7.500 millones.

En el documento, la Procuraduría también advirtió que un buen número de estos contratos fueron atribuidos a diferentes programas y proyectos de inversión, “cuando en realidad corresponderían a gastos de funcionamiento”.

Por ello, el Ministerio Público solicitó que se realizaran pruebas contra Mideros López, con el objetivo de “esclarecer, entre otros aspectos, el incremento en la contratación en 2023 respecto del año anterior y las razones que generaron el incremento de la planta de personal”.

