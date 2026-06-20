Procuraduría investiga a personero de Curumaní (Cesar) por posible participación en política

La orden de investigar al funcionario se conoce pocos días después de que el Ministerio Público abrió otro proceso del mismo tipo en conta de siete embajadores de Colombia. Foto: Cortesía

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A menos de 24 horas de que se abran las urnas para la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Rober Fabian Rosado, personero municipal de Curumaní (Cesar). Al parecer, el funcionario habría participado indebidamente en política, ad portas de la jornada electoral.

Según la información entregada por el Ministerio Público, el personero Rober Fabian Rosado aparece en una noticia publicada por un medio regional del departamento del Cesar, en la que se habla de la circulación de unas fotografías del funcionario acompañado de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico e integrante del equipo del candidato Iván Cepeda.

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“Presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora María José Pizarro; al parecer, con frases alusivas a su cercana amistad y la admiración por su trabajo en la nación”, señaló el Ministerio Público sobre las razones para abrir la investigación. El caso quedó en manos de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar.

Por ahora, el Ministerio Público se abstuvo de suspender al funcionario de manera provisional de su cargo, pues no tiene la información suficiente para tomar esa decisión. Lo que sí hizo fue ordenar la práctica de las pruebas necesarias para establecer si el personero Rober Fabian Rosado incurrió o no en alguna falta disciplinaria por la presunta participación en política.

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Esta decisión se conoce apenas un par de días después de que el Ministerio Público anunciara la apertura de otra investigación disciplinaria en contra de siete embajadores, por la posible comisión de la misma falta disciplinaria. La entidad recibió una queja que señalaba que los funcionarios del gobierno Petro estarían usando sus redes sociales para hacer propaganda política.

Entre los funcionarios investigados están los embajadores Luis Ernesto Vargas Silva (Organización de los Estados Americanos), Milton Rengifo Hernández (Venezuela), José Roberto Acosta Ramos (Argentina), Luis Fernando Medina Madrid (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y Jhenifer Mojica Flórez (Naciones Unidas en Roma).

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