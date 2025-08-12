Procuraduría pide a Tribunal de Bogotá revocar condena contra Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez es culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Foto: (EPA) EFE - Carlos Ortega

A través de un documento de 81 páginas, el procurador encargado en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Bladimir Cuadro Crespo, le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que se revoque el fallo por la condena de 12 años.

En el documento, Cuadro Crespo argumenta que el fallo se fundamentó en “conjeturas” y “no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”. Asimismo, señala vacíos en la valoración de las pruebas por parte de Sandra Liliana Heredia, la juez 44 penal de conocimiento que estuvo a cargo del juicio del expresidente.

“No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uibe tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, aseguró Cuadro Crespo.

Este recurso se suma al que sería presentado por Jaime Granados, quien, encabezando la defensa de Álvaro Uribe, tiene hasta el 13 de agosto para presentar su apelación por la condena de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

El 28 de julio, en decisión de primera instancia, la jueza consideró que el exmandatario, a través de emisarios, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelantaba en su contra. Además, por manipular testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.

En la lectura del fallo, que duró más de 10, se evaluaron diferentes testimonios clave para la investigación, entre ellos el de Juan Guillermo Monsalve, alias “Guacharaco”, hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas de la familia Uribe Vélez en Antioquia.

Este hombre le contó a Iván Cepeda, senador de la República, que en la finca Guacharacas, en San José del Nus (Antioquia), los Uribe supuestamente impulsaron la creación del Bloque Metro de los paramilitares. Por esto, el entonces abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, lo contactó en febrero de 2018 y le ofreció beneficios a cambio de su retractación.

Lo que sostuvo la Corte Suprema de Justicia, y luego la Fiscalía, es que Uribe fue el determinador de ese encuentro y ofrecimiento ilegal. Guillermo Monsalve grabó ese encuentro con un reloj espía y su contenido fue pieza clave durante todo el proceso.

