Procuraduría promete “Paz Electoral” y anuncia grupo élite contra la política indebida

En el marco de las próximas elecciones, la Procuraduría General de la Nación, al mando de Gregorio Eljach, señaló durante una jornada de socialización de la Estrategia Paz Electoral, realizada este jueves 5 de febrero, que su objetivo es asegurar la democracia en todos los puestos y mesas de votación del país.

El procurador Eljach indicó que la meta es que “el país sepa que hay un guardián, un vigilante, una institución que asume su compromiso y que va a hacer su mejor esfuerzo para que las elecciones sean tranquilas, libres, transparentes, en paz, oportunas, seguras y que sus resultados sean respetados”.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público mencionó un propósito adicional, el de derrotar, “con nuestra votación y la de todos los colombianos, el fenómeno negativo y funesto de la abstención”. Agregó, además, que los ciudadanos deben ser conscientes de que “el que no vota no tiene derecho a pedir nada ni a exigir, porque entregó su poder”.

“El arma más efectiva, la que todos debemos tener siempre en la mano, es la cédula, que es la que le entrega el sistema democrático a cada ciudadano para que exprese su voluntad, que es sagrada”, aseveró el procurador.

Adicionalmente, anunció la creación de “un grupo élite para la persecución de la indebida participación en política de los servidores públicos, porque con la Paz Electoral lo que vamos es a proteger las instituciones”.

