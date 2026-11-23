La representante Luz Verónica Estrada es del Pacto Histórico que lidera el expresidente Gustavo Petro. Foto: Tomada de las redes de Luz Verónica Estrada

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Procuraduría suspende provisionalmente a congresista Luz Estrada por caso de títulos falsos Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ordenó este 23 de noviembre la suspensión provisional de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín. La medida se da en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra por la presunta falsificación de sus títulos académicos y universitarios.

La decisión se tomó luego de que, el pasado 19 de noviembre, la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra la congresista. El proceso comenzó después…