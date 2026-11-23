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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ordenó este 23 de noviembre la suspensión provisional de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín. La medida se da en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra por la presunta falsificación de sus títulos académicos y universitarios.
La decisión se tomó luego de que, el pasado 19 de noviembre, la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra la congresista. El proceso comenzó después de que se hizo pública una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso. Estrada, además, trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
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Berta Lucía(2263)•Hace 19 minutosLa corrupción, las falacias, los engaños, entre otros desastres éticos, campean en la política colombiana. Por eso no voto. Los políticos colombianos son un fraude, comenzando por Petro, por Uribe y por DLE. Y ni hablar de esta congresista o de la ministrica de cultura llamada GUERRA". Recordemos que Ma José Pizarro acreditó como "estudios" superiores un certificado de 4 meses en joyería. Una vergüenza que después quieran legislar.