Procuraduría suspendió alcalde de Barrancabermeja por presunta participación indebida en Política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses del alcalde de Barrancabermeja (Santander), Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participado en actividades proselitistas en favor de varios precandidatos al Congreso, entre ellos su esposa, Laura Cristina Ahumada García.

La decisión fue adoptada por la Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, que encontró indicios sobre la posible intervención del mandatario local en actos de campaña política. Según el organismo de control, Vásquez Gómez habría asistido a varios eventos en los que se promovían aspiraciones al Senado para el periodo 2026–2030.

El Ministerio Público también indaga la difusión de publicaciones en redes sociales y el uso de indumentaria con imágenes y distintivos de campaña alusivos a su cónyuge, quien actualmente adelanta actividades como precandidata.

La entidad explicó que la medida de suspensión provisional tiene como propósito evitar que el alcalde Vásquez Gómez continúe presuntamente incurriendo en la misma conducta, mientras se determina si incurrió en falta disciplinaria y si su actuación puede o no estar amparada por alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Otras investigaciones contra Jonathan Vásquez

El alcalde de Barrancabermeja también enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación, que en septiembre de 2024 le imputó cargos por presuntamente pagar COP 100.000 a cada persona que votara por su candidatura en las elecciones locales del 29 de octubre de 2023.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Vásquez Gómez, junto con su hermano Maycol Brandon Vásquez Gómez y el concejal Ariel de Jesús Zambrano González, habrían ofrecido dinero y otros beneficios a los votantes a cambio de apoyo político.

La Fiscalía señaló que durante el fin de semana electoral se alquilaron 17 inmuebles cercanos a los puestos de votación, llamados como “casas amigas”, donde presuntamente se coordinó la entrega de refrigerios, agua y dinero a los ciudadanos que comprometieran su voto por Vásquez Gómez y sus aliados.

Los investigadores documentaron además la utilización de fichas de colores y sellos para controlar los pagos, así como la solicitud de fotografías del tarjetón marcado como prueba del voto antes de hacer los desembolsos. El alcalde, su hermano, y el concejal fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante, cargos que no fueron aceptados.

