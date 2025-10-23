Logo El Espectador
Judicial

Ejército y Fiscalía realizaron megaoperación contra redes de lavado de activos del ELN

Fuentes militares señalaron que la estructura criminal utilizaba empresas en sectores como telecomunicaciones, ganadería, transporte y bienes raíces para mover millonarios recursos destinados a financiar operaciones de la guerrilla.

Redacción Judicial
23 de octubre de 2025 - 11:49 a. m.
En total, fueron incautados 74 bienes inmuebles, 40 sociedades y 39 vehículos, con un valor estimado de varios miles de millones del ELN.
En los departamentos de Arauca, Amazonas, Norte de Santander y Bogotá, desde las primeras horas del miércoles 22 de octubre, tropas y unidades especializadas adelantaron una operación contra las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acción, liderada por el Ejército Nacional en coordinación con la Fiscalía, la Dijín y con apoyo de agencias internacionales, tuvo como objetivo desarticular las estructuras financieras que sostenían las actividades ilegales del grupo armado.

Por medio de allanamientos, capturas y diligencias de extinción de dominio contra personas y bienes vinculados al lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en total, fueron incautados 74 bienes inmuebles, 40 sociedades y 39 vehículos, con un valor estimado de varios miles de millones.

Según las autoridades, la red criminal utilizaba empresas en sectores como telecomunicaciones, ganadería, transporte y bienes raíces para mover millonarios recursos destinados a financiar operaciones del ELN.

Uno de los procedimientos más importantes tuvo lugar en el municipio de Arauquita (Arauca), donde tropas del Gaula Militar registraron una vivienda del barrio Obrero, hallando evidencia clave para el avance de investigaciones judiciales contra la guerrilla.

Las autoridades declararon que la operación hace parte de la estrategia nacional para atacar las economías ilícitas que sostienen la guerra en regiones como Arauca, Amazonas y el Catatumbo, donde el ELN mantiene presencia activa y confrontaciones con disidencias de las Farc.

Asimismo las autoridades señalaron que se “mantienen bajo reserva la identidad de los capturados y los bienes objeto de extinción, mientras avanzan las diligencias de legalización y judicialización correspondientes”.

Por Redacción Judicial

