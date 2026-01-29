Procuraduría y Fuerza Pública evalúan riesgos de seguridad para las elecciones de 2026 Foto: Procuraduría

En medio del desarrollo del calendario electoral, el procurador general, Gregorio Eljach, encabezó este jueves 29 de enero un encuentro de alto nivel con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y de Policía para evaluar las condiciones de seguridad del proceso electoral de 2026.

El encuentro, realizado en el despacho del jefe del Ministerio Público, hace parte de la estrategia Paz Electoral, con la que la Procuraduría busca articular a las principales instituciones del Estado para garantizar la transparencia y la integridad de las elecciones en las que el país elegirá un nuevo Congreso y al próximo presidente o presidenta de la República.

A la reunión también asistieron el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quienes, junto con el procurador, conformaron una matriz institucional orientada a blindar los comicios frente a riesgos de violencia, fraude y delitos electorales.

Durante la jornada, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional expusieron las medidas de seguridad ya desplegadas y las acciones previstas para garantizar que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de orden público y normalidad. Según el jefe de la cartera de Defensa, todos los puestos de votación contarán con presencia de la Fuerza Pública.

“La clave de todo es, por un lado, la articulación de todas las instituciones del Estado. Nos reunimos bajo la bandera de la Procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y con otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la seguridad de los votantes”, aseguró el ministro Sánchez.

En el encuentro también se hizo un balance del panorama electoral y de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública en el marco del Plan Democracia. Según el ministro, las autoridades han acompañado 2.319 actividades de campaña y desplegarán dispositivos de seguridad en los 13.494 puestos de votación del país, con la participación de 32.600 integrantes de la Fuerza Pública. Además, recordó que ya se han realizado 21 elecciones atípicas, todas ellas desarrolladas en condiciones de normalidad.

El ministro de Defensa señaló que los mayores riesgos para el proceso electoral están asociados a posibles hechos de violencia y delitos electorales, relacionados con amenazas de grupos armados como las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y estructuras del crimen organizado. Estas acciones, advirtió, podrían traducirse tanto en daños físicos como en afectaciones intangibles, además de prácticas de constreñimiento e injerencia indebida sobre la población civil.

Ante este panorama, el Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas para fortalecer la capacidad de protección durante el proceso electoral. Entre las decisiones contempladas están la extensión del servicio militar obligatorio, el aumento del pie de fuerza con más de 22.000 militares, la suspensión de periodos de vacaciones y el aplazamiento de entrenamientos, con el fin de garantizar mayor presencia y reacción en el territorio nacional.

