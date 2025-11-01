Logo El Espectador
“Nos cortaron sus sueños”: el dolor de los padres del estudiante asesinado en Bogotá

Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, padres de Jaime Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en la noche del 31 de octubre de 2025, emitieron un comunicado en el describieron los hechos como “violentos y desmedidos” y agregaron que confían en que la justicia esclarecerá los hechos. Un juez de Bogotá ya legalizó la captura de uno de los presuntos responsables.

Redacción Judicial
01 de noviembre de 2025 - 10:46 p. m.
Jaime Moreno era estudiante de séptimo semestre de Ingenieria de Sistemas de la Universidad de los Andes y miembro del equipo de ajedrez.
Foto: Archivo Particular
Jaime Esteban Moreno Buitrago, un joven de 20 años estudiante de la Universidad de los Andes, fue asesinado durante la madrugada del 31 de octubre de 2025. Tres personas fueron capturadas por el delito de lesiones personales y sus identidades son: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Sin embargo, solo la primera fue presentada ante un juez de control de garantías.

En medio de las primeras diligencias judiciales, los padres de la víctima emitieron un comunicado de prensa en el que expresaron su dolor y describieron quién era el joven asesinado. “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo Jaime Esteban Moreno Buitrago ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos”, se lee en el mensaje.

¿Quién era Jaime Moreno Buitrago?

Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, los padres del joven, señalaron que la víctima era el mayor de dos hermanos y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. A sus 20 años, era “la más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él”, escribieron sus padres.

Moreno Buitrago se graduó de bachillerato del colegio San Bartolomé la Merced, donde hizo parte del equipo de ajedrez, hobbie que siguió practicando en la Universidad como miembro de la selección oficial del centro educativo. “Adicionalmente, pese a su corta edad, era bilingüe y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia”, explicaron sus padres.

Ambos agregaron: “Era un gran programador apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares. Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destruida le cortaron sus sueños sus planes sus proyectos”.

Como conclusión, los padres de Jaime Moreno añadieron: “No comprendemos cómo un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley”.

¿Qué se sabe del asesinato de Jaime Moreno?

La Fiscalía presentó a Juan Carlos Suárez Ortiz para legalizar su captura ante un juez de control de garantías. En la diligencia, la representante del ente investigador explicó que uno de los testigos de los hechos narró que Jaime Moreno recibió un golpe por la nuca, cayó al suelo y luego fue pateado en la cabeza y el cuerpo mientras una de las mujeres incitaba a seguir la golpiza.

“El vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía mientras yo auxiliaba a mi amigo que se encontraba ahogándose en su propia sangre”, relató el testigo. Minutos después, Moreno fue trasladado a un centro médico en la localidad de Chapinero, donde ingresó en estado crítico, con múltiples traumas craneoencefálicos y sangrado abundante.

Según el informe de Medicina Legal, la víctima presentaba trauma contundente en cráneo y pulmones, con afectación de órganos vitales. Por la gravedad de sus heridas, Jaime Morenofalleció a las 6:58 p.m. del 31 de octubre por un paro cardiorrespiratorio.

Aunque el principal testigo de los hechos aseguró que en el ataque participaron dos hombres y dos mujeres, todavía hace falta la identificación de uno de ellos, mientras que, de las presuntas responsables, la Fiscalía aseguró que todavía no tiene pruebas sobre su participación. Por eso, no pidió legalizar sus capturas ni les imputó cargos.

Sobre Juan Carlos Suárez Ortiz, el juez legalizó la captura como uno de los presuntos responsables de la agresión que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno. Las audiencias continuarán el próximo miércoles 5 de noviembre.

Por Redacción Judicial

DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 34 minutos
Demasiadas coincidencias con el caso Colmenares, los apellidos Moreno y Cardenas entre los involcucrados aunque con distintos roles, fecha de Halloween, estudiante de los Andes, disfraces, dos mujeres y un hombre señalados del asesinato, raro todo en la matrix.
