¿Quién es quién en los señalamientos contra Nicolás Petro?

Esta semana podría ser una de las más críticas para el Gobierno de Gustavo Petro. Además del remezón ministerial, los problemas de orden público en Caquetá y el cese de operaciones de la aerolínea Viva, sumó un escándalo al interior de la familia presidencial. El propio presidente pidió que investigaran a su hijo, Nicolás, y su hermano, Juan Fernando, por su supuesto rol en las exigencias de sobornos a narcos para entrar a la paz total. Al cabo de unas horas, Semana publicó una entrevista con la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, en la que aseguró que su expareja usó el nombre del primer mandatario para recibir dineros durante la campaña presidencial.

Vásquez dice tener evidencias de todo, aunque hasta el momento no se conocen. Entretanto, y mientras las autoridades investigan los señalamientos hechos por el presidente y por su exnuera, El Espectador le explica quién es quién en este enredo, que involucra también a un cuestionado empresario, investigado por nexos con paramilitares, a un político del Caribe y a un exnarcotraficante.

Nicolás Petro

Es el mayor de los hijos del presidente Gustavo Petro y hoy principal foco del escándalo. Su expareja, Day Vásquez, lo señala de haber usado el nombre del presidente para recibir millonarios dineros que, supuestamente, iban a ingresar a la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, la denunciante dice que Nicolás Petro se los quedaba y que todo lo hizo a espaldas del primer mandatario. Nicolás Petro, quien es diputado por el departamento de Atlántico, se defendió de las acusaciones y negó haberse reunido o recibido “ningún tipo de favor” de personajes cuestionables. Y le reiteró a la Fiscalía el pedido que hizo su padre, el presidente Petro, de que lo investiguen por estos hechos.

Samuel Santander Lópesierra

Conocido en los expedientes judiciales como el Hombre Marlboro, este hombre fue capturado por la justicia colombiana en octubre del 2002 y extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Tras su detención, el excongresista Lopesierra dijo que delataría varios políticos colombianos que han tenido vínculos con carteles de la droga, pero se declaró inocente y se negó a colaborar con la justicia de ese país. Posteriormente, fue condenado y regresó al país en agosto de 2021. La expareja de Nicolás Petro dice que este recibió $600 millones de pesos del extraditado político en Barranquilla entre febrero o marzo de 2022. “Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”, dijo la denunciante.

Máximo Noriega

Al parecer, a través de Máximo Noriega, abogado, contador y político del Caribe, fue que Santander Lópesierra le entregó dinero a Nicolás Petro. Noriega es un viejo conocido de Gustavo Petro y una ficha importante en la izquierda, al punto que se perfilaba como el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico. Fue concejal de Barranquilla, coordinó la campaña presidencial de Petro en 2010 en el norte del país y luego ocupó varios cargos en la Alcaldía de Bogotá, en el periodo del hoy presidente. Según la versión de Day Vásquez, Lópesierra le entregaba el dinero en efectivo a Noriega y este, a su vez, a Nicolás Petro. En total habrían sido $600 millones.

El “Turco” Hilsaca

Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, conocido como el Turco, es un empresario que ha hecho su fortuna en la instalación de alumbrados públicos, oriundo de Mompox (Bolívar) y ha sido noticia en las últimas dos décadas por los múltiples escándalos en los que ha sido nombrado, y en los que siempre ha negado estar involucrado: masacres en alianza con paramilitares (como la de la Torre del Reloj, en la que fueron asesinadas cuatro prostitutas de Cartagena), la instalación de micrófonos en la oficina del vicefiscal Jorge Perdomo, las supuestas irregularidades en la licitación del alumbrado de San Salvador (Salvador), entre otros.

Según cuenta Day Vásquez, Nicolás Petro estableció contacto con el Turco Hilsaca a través del hijo de este, Gabriel Hilsaca Acosta. La mujer asegura que ella estuvo en un desayuno con los hijos del presidente y del empresario, en una casa, “algo más social que político”. Además, asegura que al cabo de un tiempo el hijo de Hilsaca visitó su apartamento en Barranquilla. La mujer dice que ella no estaba, pero que al entrar a su casa, Nicolás Petro le preguntó si no se había cruzado a Gabriel Hilsaca. Ella le dijo que no, y el hijo del presidente le extendió un bolso lleno de fajos de billetes de 50.000. Supuestamente, eran $200 millones que Hilsaca había entregado al hijo del presidente.

Juan Fernando Petro

La Fiscalía lo citó a declarar hace unas semanas por la existencia un supuesto cartel que le exige sobornos a narcotraficantes para entrar a la paz total. El hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando, ha protagonizado polémicas incluso antes de que el primer mandatario resultara elegido. En medio de la campaña presidencial, por ejemplo, Noticias Caracol reveló que Juan Fernando Petro visitó en la cárcel La Picota a cuestionados exfuncionarios junto al hoy alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el encargado del Gobierno para realizar los acercamientos con distintos grupos criminales que han demostrado voluntad de sumarse a la paz total.

