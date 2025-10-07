Reabren investigación por presunta filtración de orden de arresto contra Benedetti

El 24 de enero de 2024, Armando Benedetti presentó una queja disciplinaria por una presunta filtración del despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó una decisión que había archivado la investigación contra varios empleados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta filtración a medios de comunicación de un proyecto de decisión que contemplaba una orden de arresto contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

Con la reciente decisión, el alto tribunal disciplinario dejó sin efectos el auto emitido el 25 de febrero de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que había ordenado el archivo definitivo de las diligencias. La Comisión Nacional consideró que es necesario analizar con “mayor exhaustividad la presunta filtración a los medios de comunicación” para determinar si hubo o no participación de servidores judiciales en la divulgación de información reservada.

La investigación se originó por una queja disciplinaria presentada por Benedetti el 24 de enero de 2024, en la que denunció que, desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, se habría filtrado un proyecto de decisión que contemplaba imponerle una medida de aseguramiento. El documento, que posteriormente fue retirado de la Sala de Decisión el 2 de junio de 2022, habría llegado a medios de comunicación pese a la reserva legal del proceso penal que cursaba en su contra.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.