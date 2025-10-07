Asistente de Fiscalía es destituido por ayudar en plan para buscar una guaca de las Farc

La guaca, supuestamente, estaba enterrada en Cartagena del Chairá (Caquetá). Foto: Jonathan Bejarano

Un nuevo avance ocurrió en el caso de fuga de Raúl Alzate Balanta, alias “El Enano”, líder de las disidencias de las Farc en Florencia (Caquetá). La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) destituyó e inhabilitó por 13 años a Edgar Hernán Varona Vargas, asistente de Fiscalía en Caquetá, por su participación activa en un plan criminal en 2020 para ayudar a escapar a Alzate Balanta y buscar una guaca de las Farc que, supuestamente, se encontraba enterrada en Cartagena del Chairá (Caquetá).

Esta decisión se suma a la reciente exclusión para ejercer la profesión del abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio, identificado como el cerebro y articulador principal del entramado para liberar a alias “El Enano” de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Florencia, el 16 de octubre de 2020. La motivación del plan, según el expediente, era que “El Enano” los guiaría para encontrar la supuesta guaca de la guerrilla con la que pagaría los honorarios del abogado Gasca Osorio por defenderlo.

Se creía que esta guaca, ubicada en el corregimiento de Peñas Coloradas, en Cartagena del Chairá, contenía al menos COP 8.000 millones en efectivo y armas. Creyendo en el presunto tesoro, el abogado Gasca Osorio diseñó meticulosamente la fuga de su cliente. Su primer paso fue reclutar a agentes de seguridad: contactó a David Silva, un policía de la URI de Florencia (Caquetá) encargado de la vigilancia, a quien ya había defendido en un caso anterior.

Además, sumó al plan al expolicía Andrés Giovanny Moreno Ballén, a quien se le entregó COP 100 mil por su participación directa en el plan. Para coordinar y monitorear cada fase de la huida, el abogado adquirió tres celulares dedicados exclusivamente a la comunicación entre él, el expolicía Moreno Ballén y el uniformado Silva.

La participación de Edgar Hernán Varona Vargas

El asistente de Fiscalía, Edgar Hernán Varona Vargas, fue identificado como una “ficha clave” del entramado, debido a su posición para facilitar la fuga y la posterior búsqueda de la guaca. La investigación de la CNDJ demostró cómo Varona Vargas aceptó una promesa de pago por parte de “El Enano” y el abogado Gasca Osorio.

El 16 de octubre de 2020, día de la fuga, el asistente de Fiscalía guio en motocicleta a la comitiva criminal —conformada por el abogado Gasca, el patrullero Silva y el recién fugado “El Enano”— hasta un hotel de su propiedad en Cartagena del Chairá para pasar la noche. Al día siguiente, 17 de octubre, para asegurar el recorrido del grupo hacia la zona rural donde estaba la supuesta guaca, Varona se hizo pasar por fiscal ante los puestos de control del Ejército y la Armada Nacional.

Con este engaño, logró simular que el grupo se encontraba en el cumplimiento de una “diligencia legal y autorizada de exhumación”, evadiendo exitosamente la vigilancia de las Fuerzas Militares. La Corte Disciplinaria pudo desmantelar esta versión con extensa evidencia incriminatoria. Se valoraron los testimonios detallados del patrullero David Silva, quien se acogió a un principio de oportunidad avalado por la Fiscalía.

A esto se sumaron las declaraciones de altos mandos militares y policiales, informes del CTI, registros de llamadas y videos captados por un dron de las Fuerzas Militares. Todos estos elementos confirmaron que Varona Vargas no tenía ninguna orden oficial, comisión judicial ni permiso para ausentarse de su sede laboral en Florencia.

Adicionalmente, la investigación de la CNDJ reveló que el asistente de Fiscal “pretendió eludir su responsabilidad atribuyéndosela de manera infundada a un tercero, en este caso a su jefe, el fiscal seccional Alexander Suzunaga, quien, como lo han informado los medios de comunicación, terminó con su vida el 27 de mayo de 2023, no sin antes dejar algunas grabaciones en las que se refería a los hechos del 17 de octubre de 2020.”

Sobre la estructura de reparto de la guaca que se había negociado, la Comisión detalló que la promesa de “El Enano” y su abogado era destinar un 50% de las ganancias para ellos, mientras que Varona y otros participantes se repartirían el 25%. El 25% restante, según los hallazgos, estaba destinado a miembros de la Armada Nacional.

La CNDJ consideró esta revelación de extrema gravedad y ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigue a fondo la presunta implicación de servidores de esa institución. En su fallo, la Comisión concluyó que Varona Vargas, en lugar de cumplir con su deber de denunciar la conducta criminal, fue un “protagonista de la operación” al aceptar una remuneración de la guaca que nunca fue encontrada.

