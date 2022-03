Reapareció Florentino Fernández, ¿un viejo conocido de los Rodríguez Orejuela?

Florentino Fernández García, alias Don Carlos o El Viejo. Fue hallado con esa más de 40 paquetes de cocaína y casi 170.000 euros. Foto: Policía Nacional

Florentino Fernández García, alias Don Carlos o El Viejo, es un español que conocería a profundidad el contexto del narcotráfico en Colombia. Incluso, alcanzó a vivir en una de las casas que Gilberto Rodríguez Orejuela tenía en Madrid, cuando el Cartel de Cali era el presente de la criminalidad. Fernández García reapareció y fue capturado en la paradisiaca ciudad de Marbella (España), tras ser monitoreado desde Colombia con 60 kilos de cocaína.

Lea: Nueve años para ser absuelta

La Policía Nacional, en articulación con la entidad homologa en España, acaba de anunciar la captura de El Viejo, quien al parecer en una entrega controlada fue sorprendido con 48 paquetes de droga. Desde Colombia le siguieron la pista hasta Marbella, donde lo encontraron con un revólver calibre 22 y más de 176 mil euros, lo que en moneda colombiana serían alrededor de $700 millones. Las autoridades españolas, según la Policía, iniciaron un proceso de embargo de bienes por más de 350 mil euros.

“En coordinación con la Policía Nacional de España, se realiza la captura de Florentino Fernández García, alias El Viejo, un reconocido narcotraficante”, señaló el coronel Yesid Alberto Montaño, jefe del área de Control Portuario y Aeroportuario de la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Además, resultaron capturados Manuel Fernández Roldán, natural de Sevilla, y Darley Alexander Henao, natural de Málaga.

Lea también: Ocupan bienes de núcleo familiar de extinto narco Ignacio Gaitán Cendales

Alias El Viejo ha ocupado las letras de la prensa nacional. Por ejemplo, El Tiempo registró en 1997 que un “preso español” declaró contra el fallecido congresista Horacio Serpa Uribe. Para entonces, El Viejo estaba privado de su libertad en España por el secuestro de dos colombianas. El diario registró que, supuestamente, Fernández García estaba encendiendo el ventilador sobre una presunta reunión en la que Elizabeth Montoya, la famosa “Monita Retrechera”, le habría ofrecido entre US$15 millones y US$20 millones al expresidente Ernesto Samper. En nombre, registró el diario, de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali.

De acuerdo con la declaración registrada, a la Fiscalía, presuntamente a la reunión también asistieron miembros del clan de los Gaitán Cendales, quienes enviaron droga desde Colombia hacia Europa en los ochenta y noventa. El Viejo habría asegurado que Serpa conocía de las actividades de la “Monita Retrechera”, quien quedó para la historia como aquella intermediaria que tuvo una conversación con Samper, revelada por la prensa, que dio origen al “proceso 8.000″.

Lea: Ocupan locales en San Andresito pertenecientes al ‘Clan Cendales’

Asimismo, la Agencia EFE en 1997, explicó que para tal fecha El Viejo estaba señalado uno de los protagonistas del escándalo de supuesta filtración de dinero sucio a la campaña de Samper. Entonces, se denunció que supuestamente el narco español le ponía plata al grupo separatista ETA, que hasta hace unos años buscaba la independencia del país vasco con medios terroristas. En la pieza periodística, con fecha de 6 de agosto de 1997, se explica que El Viejo en los noventa vivió en la casa en Madrid de Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe extraditado del Cartel de Cali.

Por otro lado, El Viejo quedó retratado como testigo en el juicio contra la “fiscal de hierro”, Clemencia García. La entonces jueza fue acusada en 1999 por supuestamente ayudar con favores judiciales al clan Gaitán Cendales, quienes poco a poco han perdido bienes en extinción de dominio por solicitud de la Fiscalía. Ignacio Gaitán Cendales fue extraditado a Italia en los noventa. No obstante, la hipótesis de contra la “fiscal de hierro” quedó derribada en 2008, cuando la Corte Suprema absolvió a Clemencia García, quien le había seguido el rastro al “proceso 8.000″.

Entrevista: “No soy ningún bribón”: Serpa

A Clemencia García se le acusó de no haber valorado confesiones aportadas por la justicia italiana y certificaciones enviadas desde Suiza y Estados Unidos respecto a presuntas actividades ilegales de los hermanos Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán Cendales. Uno de estos testimonios fue el de Florentino Fernández, alias El Viejo, quien habló de supuestos laboratorios propiedad de los Gaitán Cendales. También, envíos de droga a Italia, España, Estados Unidos y hasta Luxemburgo.

Sin embargo, la Corte Constitucional señaló qué “la declaración de Florentino García Fernández no solo no contiene las formalidades legales, sino que no es creíble porque no especifica la actividad de cada uno de los hermanos Gaitán Cendales”. Así las cosas, alias El Viejo quedó de nuevo en poder de las autoridades españolas, con ayuda de la Policía colombiana. Parece tener cientos de historias del narco colombiano de las décadas pasadas, que incluso llegaron a trastocar la política nacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.