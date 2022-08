Rechazo del Ejército al patrullaje de las disidencias de las Farc en Tame

Los disidentes realizaron requisas y patrullajes el pasado martes 16 de agosto. Foto: Archivo Particula

La Octava División del Ejército inició un operativo militar en Tame (Arauca) para recuperar el control de la zona. Esto, después de que este martes 16 de agosto miembros de las disidencias de las extintas Farc patrullaran la zona e intimidaran a la comunidad. Según se observa el video que se hizo viral en redes sociales, miembros de estas disidencias dieron un discurso ante la comunidad e hicieron varias requisas.

Ante la mirada silenciosa de los miembros de la población civil, uno de los disidentes se dirigió a la comunidad afirmando que no se encontraban allí para hacerles daño. “De antemano les pedimos disculpas por la situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Nosotros no venimos a desplazar a nadie, ni a matar a nadie. Estamos para cuidar a las personas, sean amigas de quien sean: pueden ser simpatizantes del Eln o de las Farc. Nosotros no somos una amenaza para ustedes” afirmó el disidente.

La persona responsable de esta avanzada militar en el sector de Santo Domingo de Tame (Arauca) sería el jefe disidente conocido como Antonio Medina, jefe de las disidencias del frente 28 de las Farc. Esta afirmación la hacen medios locales, a pesar de que se presumía que habría muerto en confrontaciones armadas en enero pasado. De acuerdo con información entregada por la comunidad a varios medios, hasta 100 miembros de las disidencias participaron en esta avanzada.

La Octava División del Ejército afirmó que en el lugar ya cuentan con presencia de varios uniformados que garantizan la seguridad, “Nuestros soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.°30 del Ejército están sobre la ruta los libertadores, importante eje vial que comunica los municipios de Tame y Puerto Rondón, (Arauca), garantizando la seguridad en el sector”, aseguraron desde su cuenta de Twitter.

Además, el Ejército informó que ya se encontraba realizando patrullajes en conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía para retomar el control de la zona, “De manera inmediata, se inició la movilización de las unidades militares junto a aeronaves remotamente tripuladas ART de la Fuerza Aérea y de la Policía, para generar control territorial y tomar las medidas necesarias con el propósito de proteger a la población civil” aseguró el Ejército a través de un comunicado.

En julio de este año ya se había presentado un hecho como este en la región del Catatumbo en Norte de Santander. En esa ocasión, varios hombres armados lanzan un mensaje a la comunidad frente a las puertas de la Alcaldía de Tibú, sin ninguna presencia de la Fuerza Pública. Horas después de que se realizara este video por parte de las disidencias del Frente 33, el Ejército hizo presencia en esta alcaldía realizando un control militar junto a la Policía Nacional.

