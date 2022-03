Rectora del CEFA dio la cara por denuncias de acoso y así respondieron sus alumnas

Manifestación dentro de las instalaciones del CEFA, un colegio público y femenino de Medellín con más de 80 años de historia. Foto: Archivo Particular

Hace un par de días, decenas de estudiantes del colegio femenino de Medellín CEFA (Centro Formativo de Antioquia) se tomaron el patio principal. Denunciaron, en medio de bombas verdes y violetas, entonando arengas feministas, la presunta omisión de las directivas ante quejas y denuncias públicas por acoso sexual. Uno de los señalados es el profesor de educación física Carlos Mario Jaramillo. La rectora Aura Medina dio la cara entrevista, pero la representación estudiantil de uno de los grados no aceptó sus palabras.

En contexto: Estudiantes de colegio en Medellín denuncian presuntos casos de acoso sexual

“Las estudiantes nos encontramos en desacuerdo con las afirmaciones que hace la rectora Aura Cecilia Medina Correa en la entrevista dada para Blu Radio el 09 de marzo de 2022. En la entrevista manifiesta que no existe ni una sola evidencia de abuso en la Institución y que el docente fue retirado de las aulas de clase, inmediatamente tuvo el conocimiento de la situación”, se lee en el comunicado allegado a El Espectador.

En entrevista, la rectora Medina aseguró que, aunque la marea está alta, ella ha estado en una actitud de escucha y no ha tomado la situación de convivencia con la “cabeza gacha”. Explicó que desde el pasado 31 de enero, a través de un derecho de petición, conoció de las denuncias contra Carlos Mario Jaramillo, quien durante 17 años ha sido profesor de educación física del colegio femenino. Su nombre quedó marcado con graffiti en las paredes del CEFA, al lado de señalamientos como “acosador” o “violador”.

Lea: ¿Cómo no repetir los errores en el caso de abuso en el Marymount?

La rectora Medina aseguró que hasta el momento no ha conocido casos de abuso sexual, refiriéndose a que no habría recibido quejas por acceso carnal, actos sexuales con menor de 14 años o ambas situaciones con estudiantes en incapacidad de resistir. Por ahora, se conocen denuncias públicas contra Jaramillo por presuntamente poner en situación de incomodidad a las niñas, con palabras, miradas e incluso induciéndolas a realizar poses sexuales en las clases de educación física.

No obstante, en la carta allegada a este diario, las representantes estudiantiles explicaron que, al parecer, sí hubo coacción física y abuso psicológico por parte del docente, “mediante manipulación y chantaje”. Denunciaron públicamente que Carlos Mario Jaramillo intentaría tocarlas en sus partes íntimas y sostener comportamientos sexistas por medio de “chistes”. Además, confluyen en que el docente diría que “no responde” por provocarlo cuando están en vestido de baño, en las clases de natación.

Puede ver: “Todas fuimos víctimas de un abuso institucional”, exalumna del Colegio Marymount

El Ministerio de Educación, en un documento de orientación sobre la prevención de las violencias en la escuela, por su parte, señala que el abuso no se limita solo a la penetración vaginal o anal. “También incluye: masturbación, exhibicionismo, comentarios sexuales verbales, comportamientos y comentarios provocativos, observaciones pornográficas, caricias, besos inapropiados y felación”.

Por otro lado, la rectora Medina aseguró que no tiene la facultad de retirar del cargo a Jaramillo, dado que esa es competencia de la Secretaría de Educación de Medellín, la cual ayer estuvo en las instalaciones del colegio. Asimismo, Medina explicó que Carlos Mario Jaramillo está de permiso y que fue retirado de las clases donde dirigía. Sin embargo, las estudiantes respondieron que, a pesar del derecho de petición interpuesto el 31 de enero, el docente únicamente habría salido de tres de todos los grupos en los que dirige clase.

Por último, la representación estudiantil entregó denuncias anónimas que El Espectador se permite reproducir:

“Cuando eran las clases de piscina en los calentamientos nos sentimos muy incómodas por la posición en la que nos puso que le llamó ‘perrito tomando leche’. Se trata de ponernos en cuatro como si fuéramos a tomar agua de la piscina, mientras que él daba vueltas por todo el marco”.

“Entraba como si nada a los vestidores, cuando él sabía que había niñas en ropa interior y en toalla, esto lo hizo alrededor de 3 veces y su excusa era que tenía que revisar que los baños estuvieran bien limpios y vaciados”.

Puede ver: El Marymount y el silencio de la violencia sexual en los colegios de Colombia

“Tenía la menstruación y necesitaba ir al baño con urgencia, le pedí permiso y me respondió lo siguiente: ‘se están robando a las niñas lindas, si tú fueras fea te dejaría ir, pero como eres tan linda, no te dejo’ le insistí, pero repitió lo mismo”.

“Me estaba acomodando el vestido de baño en el espejo de los cambiadores y él estaba detrás de mí, mirando mis glúteos fijamente, una amiga me tuvo que llamar porque se dio cuenta”.

“Él nos chantajeó y nos manipuló, diciendo que él había mirado así toda su vida y que no había nada de malo, que lo que pasaba en casa se quedaba en casa, que él estaba tranquilo, porque sabía que no podían hacer nada contra él, pues no habían seguido el conducto regular”.

Este diario contactó a la Fiscalía General para conocer si existen procesos abiertos contra el profesor Carlos Mario Jaramillo, sin embargo, hasta el momento no se encuentran noticias criminales en contra del docente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.