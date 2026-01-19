Estas son las pruebas que le faltan al conjuez que va a definir la reforma pensional

La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La reforma pensional está cada vez más cerca de decidirse en la Corte Constitucional. El conjuez Carlos Pablo Márquez, designado por el alto tribunal para dar la última palabra sobre la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, pidió al alto tribunal que le envíe copias de documentos claves para definir el proceso. Además, solicitó que le diera un tiempo prudencial para estudiar las pruebas solicitadas antes de ser citado a la Sala Plena en la que se pondrá el punto final al expediente.

De acuerdo con el documento enviado por Márquez a la Secretaría General de la Corte Constitucional, para tomar la decisión sobre la reforma pensional le faltan las “copias de las aclaraciones de voto de Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas para el Auto A-841/25″. Ese documento fue con el que la Sala Plena devolvió la reforma al Congreso en junio pasado para que la Cámara de Representantes corrigiera los errores que encontró el alto tribunal en el trámite de la iniciativa.

Asimismo, el conjuez Carlos Pablo Márquez solicitó que se le indique “el estado actual de las solicitudes ciudadanas de aclaración del Auto 841/25, y si hay decisiones al respecto”. De igual manera, le pidió a la Corte Constitucional que, una vez estén radicados y disponibles los documentos que pide, “concedan cinco días adicionales desde su remisión para estudiarlos con detenimiento previo a la citación a la Sala Plena en la que se discutirá el expediente”.

Márquez fue designado por la Sala Plena de la Corte el 25 de noviembre del año pasado, luego de que el magistrado Héctor Carvajal fuera apartado del caso por haber sido asesor de Colpensiones mientras que la iniciativa marchaba en el Congreso. Los ocho magistrados que quedaron debatieron y votaron la ponencia que presentó el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien sostiene que la reforma debe caerse porque la Cámara de Representantes cometió errores durante su trámite de aprobación.

La votación quedó en tablas: quienes apoyaron a Ibáñez y su ponencia fueron las magistradas Paola Meneses y Lina Marcela Escobar, y el magistrado Carlos Camargo. Del otro lado estuvieron los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Ante el empate, se optó por llamar a un conjuez, siendo Márquez el elegido. A pesar de la designación, el abogado solo aceptó la tarea el pasado 12 de diciembre.

¿Quién es el conjuez que va a definir la reforma pensional?

Carlos Pablo Márquez es abogado de la Universidad Javeriana y cuenta con posgrados en el exterior: un máster en la Escuela de Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Competencia de la Universidad de Oxford de Inglaterra. De acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, ocupó la dirección y un puesto como comisionado en la Comisión de Regulación de Comunicaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2015.

Antes de ello, entre 2010 y 2012, estuvo al frente de la Superintendencia de Protección de la Competencia. También trabajó como asesor del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia entre 2006 y 2008, en la administración de Álvaro Uribe. En el sector privado brindó consultorías a compañías de múltiples industrias, entre ellas telecomunicaciones, tecnologías de la información, agricultura, minería, salud, comercio y energía.

Además, tiene una trayectoria de más de 15 años como profesor universitario y en su hoja de vida hay registros de que fue conferencista en universidades como Columbia, Harvard y Oxford, así como en organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

