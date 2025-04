Los argumentos de la Procuraduría para que la reforma pensional de Petro siga viva

Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte Constitucional sobre la demanda en contra de la iniciativa. Él, quien tuvo el espaldarazo del presidente Petro para llegar al puesto, sostiene que la norma debe quedar en firme. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, le pidió a la Corte Constitucional que dejara en firme la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Aunque en dos ocasiones el exsecretario general del Senado y candidato del propio Petro para llevar las riendas del Ministerio Público se quiso apartar del proceso en el alto tribunal, finalmente emitió un concepto que respalda la iniciativa gubernamental. De hecho, le detalló a la Corte el camino que recorrió el proyecto que cursó en el Congreso cuando él era el secretario general de la cámara alta.

En contexto: Procuraduría le pide a la Corte Constitucional no tumbar la reforma pensional

Desde que este diario reveló el pasado marzo cómo fue que un despiste de la Corte echó para atrás casi seis meses el trabajo que se había hecho en el expediente, se supo que la Procuraduría, bajo el liderazgo de Eljach, tendría que presentar un nuevo concepto en el caso. Para ese entonces, el presiente del alto tribunal y ponente del expediente de la demanda en contra de la reforma, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ya había presentado el proyecto de fallo, que iba enfocado a tumbar la totalidad de la iniciativa por supuestos vicios de trámite, como lo planteó en su concepto la anterior procuradora, Margarita Cabello Blanco.

Ahora, el procurador Eljach le dice a la Corte algo muy diferente a lo que consideró su predecesora: que el proyecto no tuvo irregularidades en su paso por el Legislativo y que la norma debe quedar en firme. Según el documento de 22 páginas enviado al despacho del magistrado Ibáñez, el estudio que debe hacerse sobre el supuesto vicio de trámite tiene que hacerse sobre todo el camino que recorrió el proyecto y no solo sobre una sesión en específico. “Solo el análisis completo de los debates que tuvo el proyecto permitirá establecer si las irregularidades señaladas en la demanda tuvieron la entidad suficiente para declarar de inconstitucionalidad de la reforma pensional”, reza en el documento.

Podría interesarle: La cadena de errores que llevó a ponerle freno a debate sobre la reforma pensional

Fue el mismo Eljach quien como secretario general del Senado sabía del recorrido del proyecto y así se lo describió en su concepto a la Corte. Detalló cómo se hicieron los cuatro debates requeridos para la iniciativa y describió que en el último, hecho por la plenaria de la Cámara de Representantes, sí se discutió el texto lo suficiente para que se aprobara. “A pesar de ese ambiente polarizado y encendido, en la sesión del 13 de junio se presentó, debatió y derrotó la ponencia negativa y luego se presentó, discutió y aprobó la ponencia positiva. Esta última obtuvo 103 votos favorables y 23 desfavorables. Ambas votaciones fueron precedidas de debates que superaron los mínimos constitucionales exigidos, tanto en tiempo de duración como en uso efectivo de la palabra por miembros de diversas bancadas de la Cámara de Representantes".

Incluso, Eljach resaltó que el debate tuvo dos fecha, la segunda el 14 de junio de 2024, en la que “se presentaron y negaron algunas proposiciones para que algunos artículos se discutieran de forma individual. Se discutió sobre la fecha en la que debería entrar en vigencia la reforma, en caso de ser aprobada, y sobre si Colpensiones estaba realmente preparada para comenzar a operar el nuevo sistema desde julio de 2025″. En esa fecha, dice el concepto, se discutieron otras minucias del proyecto y “un representante solicitó declarar la suficiente ilustración, asunto que fue aprobado por 86 votos a favor y 32 en contra".

Le recomendamos: Despiste de Corte Constitucional echó para atrás discusión de la reforma pensional

Otro punto al que se refirió Eljach en su concepto fue sobre la publicidad del texto. Según señala, “el texto del proyecto de reforma pensional aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso el 29 de abril de 2024, esto es, dos meses antes de la deliberación en la plenaria de la Cámara“. Asimismo, sostiene que “ese texto fue incluido en el cuadro comparativo que se publicó en la Gaceta del 29 de mayo de 2024, en el informe de ponencia para el cuarto debate“. Incluso, resalta el documento, que ”ese mismo texto le fue entregado físicamente a los congresistas en la sesión del 14 de junio de 2024, de manera previa a la deliberación y la votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Por último, los ponentes y la ministra del Trabajo explicaron durante todo el debate el contenido de la iniciativa”.

De acuerdo con lo escrito en el concepto por el procurador Eljach, “el trámite de la reforma pensional no presenta ningún problema de publicidad”. También, señala que “las comisiones permanentes de Senado y Cámara no sesionaron conjuntamente (es decir, no hubo tres sino cuatro debates), y por tanto las sesiones plenarias no fueron simultáneas sino distanciadas, con suficiente intervalo entre las de una Cámara y las de la otra”. Por esa razón, dice el jefe del Ministerio Público, “cuando la Cámara de Representantes, en la sesión del 14 de junio de 2024, decidió acoger el texto previamente aprobado por el Senado, se estaba ante un texto que había sido aprobado hacía ya varios meses, que se había publicado en dos Gacetas del Congreso”.

Lea más: Más de 66.000 afiliados al sistema pensional se han trasladado entre regímenes

En la demanda que presentó Paloma Valencia y que busca que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, se apeló también a que no hubo un debate apropiado para una iniciativa de esa magnitud. Esa postura fue respaldada por Margarita Cabello en el concepto que envió al alto tribunal en noviembre del año pasado, pero no por Eljach en su reciente documento. Para el nuevo procurador, “el cuarto debate se extendió durante tres sesiones plenarias de la Cámara de Representantes (días 12, 13 y 14 de junio de 2024), en las cuales intervinieron distintos representantes de partidos de oposición, así como también de la bancada de gobierno y los ministros presentes".

También, señala el documento, “en esas sesiones se leyeron y votaron los informes de ponencia negativo y positivo a la reforma, se discutió sobre distintos asuntos de fondo del proyecto, y se leyó en debida forma, en la tarde del 14 de junio, la proposición de votar el texto aprobado por el Senado, el cual era público y conocido". Aunque el procurador general dice que no se hubo ningún quebranto a la Constitución durante el trámite, reconoce que “es probable que haya ocurrido alguna irregularidad en ese debate, pero la misma es constitucionalmente irrelevante como quiera que no bloqueó la posibilidad de que el Congreso de la República expresara válidamente su decisión".

Además de pedirle a la Corte que deje con vida la reforma pensional, Eljach también sostuvo que hay varios informes públicos que dan cuenta de que más de 40.000 personas has trasladado sus ahorros pensionales a Colpensiones debido aprovechando la iniciativa. “Frente a esas personas, la reforma ya ha creado derechos”, dice el documento del Ministerio Público. Además, dice que revertir todos esos traslados sería demasiado complejo y daría paso a distintos pleitos judiciales con los fondos pensionales privados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.