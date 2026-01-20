Renunció Andrea Verdugo, directora jurídica de la Fiscalía y esposa de minjusticia

Fachada y logo del búnker de la Fiscalía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Andrea del Pilar Verdugo, funcionaria de la Fiscalía General de la Nación y esposa del ministro Andrés Idárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la entidad, en medio de la controversia generada por el reversazo del ente investigador en la imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

La dimisión se conoció luego de que la Fiscalía retirara la solicitud de imputación contra Rodríguez por su presunta responsabilidad en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay. Horas después de esa decisión, el propio director de la UNP sugirió que la funcionaria habría tenido algún tipo de incidencia en el proceso, al ser esposa del ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga.

“Su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda ser una de las razones por las cuales este proceso se está llevando de una manera que no es, digamos, normal”, afirmó Rodríguez.

