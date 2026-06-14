Rescatan a ocho personas que habían sido secuestradas en Buenaventura (Valle del Cauca)

Según las autoridades, el secuestro fue perpetrado por cinco integrantes del grupo delincuencial Los Shottas. Foto: Fuerzas Mil

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Tropas del Gaula Militar Buenaventura rescataron a ocho personas, entre ellas un menor de edad, que habían sido secuestradas en el sector conocido como Limones, en la bahía de Buenaventura (Valle del Cauca). Según las autoridades, el secuestro fue perpetrado por cinco integrantes del grupo delincuencial Los Shottas.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada telefónica y desplegaron un operativo que permitió ubicar el lugar donde se encontraban las víctimas. Además, señalaron que durante la operación los secuestradores huyeron al notar la presencia de la fuerza pública.

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De acuerdo con las primeras versiones, los captores buscaban apoderarse de la lancha en la que se movilizaban las víctimas, ya que esta cuenta con un doble fondo que presuntamente sería utilizado para el transporte de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron dos lanchas y cartuchos de diferentes calibres. Los elementos quedaron a su disposición para las investigaciones correspondientes.

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Asimismo, los uniformados indicaron que las operaciones continúan en la zona con el propósito de “ubicar y capturar a los responsables de este hecho, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del secuestro y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

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