Respeto y trabajo armónico: la reunión entre presidente De la Espriella y las altas cortes

El presidente Abelardo de la Espriella tuvo su primera reunión con el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Comisión de Disciplina Judicial en el Palacio de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia

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Acompañado de su ministro de Justicia, el presidente Abelardo de la Espriella llegó hasta el centro de Bogotá, al Palacio de Justicia, para reunirse por primera vez con las altas cortes.

En ese primer encuentro desde su posesión, el mandatario buscó marcar el rumbo de lo que será su relación con la rama judicial durante los próximos cuatro años. Su recorrido incluyó al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial.

Una de las principales conclusiones de la reunión fue la colaboración armónica entre poderes y el respeto. De la Espriella ya había anticipado esa hoja de ruta. En su primer discurso como presidente señaló su intención de mantener una buena relación con las altas cortes. “Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder, porque así me lo exige mi formación académica”, señaló en su intervención del pasado 7 de agosto.

“La Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado encarnan las más altas garantías de la Nación. A ellas corresponde asegurar la supremacía de la Constitución y someter la actuación del Estado al imperio de la ley”, dijo el mandatario. Y agregó: “Nunca los señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución les ha confiado a otras autoridades. Mi relación institucional y personal con la Rama Judicial estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”.

Con esa antesala, a la reunión en el Palacio de Justicia asistió el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez. También participó el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.

Desde esa corporación señalaron que el encuentro permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y el trabajo armónico, con independencia y dentro de las competencias que establece la Constitución y la ley, en beneficio de la justicia y de los ciudadanos.

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