Retiran del cargo al general Mejía, investigado porque habría dejado libre a narcotraficante

General Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Foto: Ejército Nacional

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El general Federico Mejía, investigado por su presuntas irregularidades en una operación militar en la que fue capturado un supuesto narcotraficante en Catatumbo y que después fue dejado en libertad, fue retirado de su cargo dentro de las Fuerzas Militares. Aunque seguirá en la institución castrense mientras avanza el caso en su contra, fue movido a una posición administrativa “sin responsabilidades directas de comando o dirección”.

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Desde el pasado 21 de agosto la Fiscalía radicó una solicitud de formulación de imputación contra el uniformado por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. De acuerdo con el ente investigador, Mejía habría ordenado de manera irregular la liberación de un capturado, así como retornar los estupefacientes que habían sido incautados a El Plateado, en Argelia (Cauca), donde se produjo el operativo.

En el marco de esas pesquisas, las Fuerzas Militares emitieron un comunicado este lunes 31 de agosto en el que señalaron que “se ha dispuesto que el señor Brigadier General Federico Mejía sea retirado de la posición de Comando en el Centro de Educación y Doctrina, para pasar a una posición de carácter administrativo dentro del Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, sin responsabilidades directas de comando o dirección”.

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Según expuso la institución, “esta determinación permite armonizar las necesidades institucionales, la continuidad del servicio y la integridad en el ejercicio del mando con el normal desarrollo de las actuaciones que adelantan las autoridades competentes”.

Asimismo, señalaron que la decisión de mantenerlo en la institución y solo cambiarlo de cargo obedece al “debido proceso y la presunción de inocencia, principios que deben garantizarse durante todas las etapas de cualquier actuación judicial”. Agregaron que “corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes determinar, con fundamento en las pruebas y conforme al ordenamiento jurídico, la existencia de eventuales responsabilidades individuales”.

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De acuerdo con lo dicho hasta el momento por la Fiscalía, los hechos por los que investigan a Mejía habrían ocurrido el 31 de enero de 2024, cuando ejercía como comandante del Comando Específico Especial Conjunto de Cauca. Según el ente investigador, el uniformado habría alterado los informes oficiales ante los altos mandos en las actuaciones administrativas y de verificación disciplinaria para dejar libre al supuesto narcotraficante.

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