Detonan camión cargado con explosivos en El Patía (Cauca) y cierran Vía Panamericana

De acuerdo con las autoridades, resultaron heridas cuatro personas, incluyendo dos militares. La Vía Panamericana fue cerrada. Foto: Redes sociales

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En la mañana de este lunes 31 de agosto la Vía Panamericana amaneció cerrada por cuenta de la detonación de un camión cargado con explosivos. De acuerdo con la información que han entregado hasta el momento las autoridades, hay cuatro personas heridas por el hecho.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando un camión acondicionado con explosivos fue detonado a la altura del municipio de El Patío (Cauca). Según han manifestado las autoridades sobre el hecho, dentro de los heridos hay un militar.

Por la detonación, la Vía Panamericana entre Popayán y Pasto está cerrada y las autoridades atienden la emergencia. Aunque todavía no se tiene identificado quién estaría detrás del ataque, se señala que el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc opera en la zona.

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Por su parte, el alcalde de El Patía, John Jairo Cifuentes, manifestó públicamente que “nos reportan tres civiles que resultaron heridos y trasladados al hospital Nivel 1 de El Bordo, y el informe de un soldado que también resulta herido”.

El mandatario agregó que “la fuerza pública está inspeccionando el lugar, hay reportes de cilindros que no han explotado. En ese sentido, habrá restricción en la movilidad o incluso cierre total sobre la vía que conduce a Popayán con Pasto”.

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Por su parte, la Tercera División del Ejército, a través de un comunicado de prensa, expuso que “el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°29, unidad orgánica de la Brigada 29, fue objeto de un ataque con artefactos explosivos, presuntamente perpetrado por integrantes del GAO-r Carlos Patiño".

Desde la institución castrense agregaron que “como consecuencia de esta acción, un soldado profesional resultó levemente herido y recibe atención médica en el dispensario de la unidad. No se registraron daños en la infraestructura militar”. Asimismo, que “las tropas adelantan las acciones correspondientes para restablecer las condiciones de seguridad en el sector y proteger a la población civil y a las instalaciones militares”.

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