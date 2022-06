Se cumplen 15 años sin los once diputados del Valle asesinados por las Farc

El 11 de abril de 2002, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y el Frente 30 de las Farc secuestraron a 12 diputados del Valle del Cauca para presionar al Gobierno a intercambiar militares, civiles y políticos secuestrados, por guerrilleros presos. El 28 de junio de 2007, once de ellos fueron asesinados. Foto: Archivo

El conflicto armado de Colombia ha tenido capítulos que por su crueldad marcaron al país, uno de los cuales fue el asesinato en cautiverio de once diputados secuestrados por la entonces guerrilla de las Farc en el suroeste, crimen del cual se cumplen este sábado 15 años. El aniversario coincide con que la próxima semana, los altos mandos de la exguerrilla pedirán perdón y reconocerán su responsabilidad por los miles de secuestros cometidos en la guerra.

(En contexto: El relato del carcelero de los diputados del Valle)

El 11 de abril de 2002, un comando de las Farc se tomó en Cali las instalaciones de la Asamblea del departamento del Valle del Cauca y secuestró a 12 diputados. Cinco años después, el 18 de junio de 2007, Colombia enmudeció al conocer que esa guerrilla había asesinado a once de ellos. El único sobreviviente fue Sigifredo López.

El día del secuestro también perdieron la vida un policía que vigilaba el edificio, un camarógrafo que cubría la noticia y el conductor del carro que lo transportaba.

“Fue uno de los (casos) más graves que nos ocurrieron en la guerra. Le pido perdón al país y a los familiares de las víctimas por el dolor tan grande que les causamos. Ellos fueron secuestrados y murieron en nuestro poder”, dijo el desmovilizado Héctor Julio Villarraga, conocido en la guerra como Grillo, en una diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en diciembre de 2020.

(Lea también: Caso exdiputados del Valle: el tortuoso camino por encontrar la verdad)

Trato inhumano en el secuestro

Villarraga, que fue comandante del Frente 60 de las Farc, relató ante la JEP y los familiares de las víctimas la forma cómo fueron trasladados los diputados secuestrados, entre mayo de 2002 y 2007, por las montañas de los Farallones de Cali y las selvas del Pacífico colombiano.

Los políticos fueron sometidos a caminatas de hasta 12 horas por la selva, a una alimentación precaria, a las inclemencias del clima y fueron encadenados a sus camas o árboles como un método de castigo.

Dijo, además, que en 2007 cada diputado tenía un guardia asignado a su alimentación, transporte, vigilancia y para fusilarlo en caso de un intento de rescate militar. Fueron esos guerrilleros los que ejecutaron a los 11 rehenes.

(Le puede interesar: Extraditaron a “Richard”, señalado del secuestro de exdiputados del Valle)

En su relato ante la Jurisdicción, Villarraga narró cómo fueron los últimos momentos de vida de los once diputados. Según la versión de Grillo, fueron asesinados al creer los guerrilleros que el Ejército los había emboscado. Los mataron uno a uno, menos a Sigifredo López, quien no estaba en el mismo lugar en ese momento. Pero no era el Ejército, sino una “extraña incursión” de un combatiente de otro frente de las Farc.

“Pensé que el compañero de ese frente había desertado y nos había llegado con el Ejército Nacional porque disparó contra nuestra guardia”, agregó Villarraga. Los diputados murieron al recibir ráfagas de tiros durante un minuto.

Ahora, los próximos 21, 22 y 23 de junio, el exsecretariado de las Farc reconocerá su responsabilidad y pedirá perdón ante el país a las víctimas de secuestro. También habrá un espacio para que sobrevivientes como Sigifredo López los cuestionen y le expresen sus expectativas de cara al proceso de reparación que se sigue por este crimen.

Así eran los diputados

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) elaboró perfiles de los diputados asesinados, para lo cual contó con la ayuda de familiares y amigos de las víctimas.

De Alberto Quintero Herrera dice que “es la historia de un hombre que estuvo a punto de convertirse en sacerdote”. A Fabio Arismendy lo define como “un avezado músico y abogado, que lideraba la orquesta de salsa La Sabrosura”, mientras que de Carlos Charry dice que era un matemático, contador y político pragmático, que trabajó por el deporte y la tercera edad.

Pese a su corta edad, 32 años, Francisco Giraldo fue un líder de las juventudes liberales que quiso cambiar la política en el Valle del Cauca. De Edison Pérez, quien sufría una discapacidad visual, recuerda que compartía todo lo que tenía, aún estando en cautiverio.

A Juan Carlos Narváez, entonces presidente de la Asamblea, se le recuerda por ser un apasionado por los debates filosóficos y políticos, mientras que Rufino Varela fue un gran conocedor de la problemática rural.

A Jairo Hoyos la familia lo recuerda porque durante el secuestro fue el soporte espiritual de sus compañeros, en tanto que a Ramiro Echeverry lo caracterizaba su pulcritud y eficiencia, mientras que a Nacianceno Orozco lo destacan por su liderazgo y a Carlos Barragán por su labor en el sector del transporte.

(Le puede interesar: La Nación, responsable del secuestro de los diputados del Valle)

Caso aparte es el de Sigifredo López. A él la Fiscalía lo detuvo en 2016 porque lo investigó por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, perfidia, y toma de rehenes, como si hubiera sido cómplice. Estuvo 90 días en prisión domiciliaria, se demostró su inocencia y luego el Estado tuvo que indenmizarlo.

“Su relato, y el de su familia, es el de un hombre que se convirtió en el triunfo de la esperanza: del secuestro pasó a la cárcel; pero de ambas logró salir victorioso”, dice el CNMH.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.P