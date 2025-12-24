Se entregó alias “Yimmi”, alfil de las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco”

El sometimiento de alias “Yimmi” se dio en la ciudad de Pasto (Nariño). Foto: Archivo Particular

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la entrega voluntaria de alias “Yimmi”, señalado líder de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Según el jefe de la cartera de Defensa, el hombre se sometió a la justicia tras la intensificación de las operaciones en el suroccidente del país.

El sometimiento se dio en la ciudad de Pasto (Nariño). De acuerdo con las autoridades, alias “Yimmi” llevaba cerca de diez años delinquiendo y es señalado de haber participado en múltiples acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.

Información oficial señala que tenía una orden de captura vigente, emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Junto a él se entregó alias “Xiomara”, una mujer de 18 años que llevaba cuatro meses dentro del grupo armado.

Las autoridades indicaron que alias “Yimmi” estaría a cargo de dinamizar las finanzas ilícitas de la estructura Franco Benavides, en el departamento de Nariño, provenientes del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y la extorsión. Además, es señalado de participar en la planeación y ejecución de acciones terroristas que afectaron a comunidades y a integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con labores de inteligencia, “en al menos cuatro operaciones el Ejército estuvo muy cerca de neutralizarlo, pero habría logrado huir. Fue esa presión, y el verse en un laberinto sin salida, los factores determinantes para abandonar esa vida criminal y retornar a la civilidad”.

Alias “Yimmi”, de acuerdo con el ministro Sánchez, “asesinó a un civil e hirió a ocho militares más mientras nuestros ingenieros militares buscaban arreglar una vía en Nariño”. Además, delinquía en la vía “Panamericana, en el área de la Llanada, Andes Sotomayor y Taminango”.

Sánchez agregó que “este criminal comenzó a delinquir a los 16 años. Y duró 10 años delinquiendo. Esto nos recuerda que el crimen está comenzando a temprana edad, pero también que estamos haciendo campañas para prevenir ese reclutamiento forzado de menores”.

Finalmente, el ministro mandó un mensaje a los miles de hombre y mujeres que continúan en la filas de los grupos armados: “Regresan a sus hogares. Es época de Navidad. Sus familias los esperan”.

Las otras entregas de disidentes de “Iván Mordisco”

Luego de la desmovilización de alias “Kevin”, registrada el pasado 27 de agosto, las autoridades confirmaron el pasado septiembre la entrega de Brayan Jair Delgado Rosas, conocido como alias “Giovanny”, uno de los hombres de mayor cercanía a la estructura de alias “Iván Mordisco” y considerado pieza clave del Frente Carlos Patiño, con injerencia en el estratégico Cañón del Micay, en el departamento de Cauca.

El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aprovechó para instar a Iván Jacobo Idrobo, alias “Marlon”, a que se someta de manera voluntaria a la justicia. “De lo contrario, el Estado lo encontrará muy pronto para llevarlo ante la justicia”, advirtió el funcionario. Alias “Marlon” es señalado como el máximo líder de la estructura Jaime Martínez, con presencia principalmente en el norte de Cauca, en municipios como Buenos Aires, Suárez y Morales.

Según lo señalado por el presidente Gustavo Petro, alias “Marlon” estaría detrás del atentado terrorista perpetrado el pasado 21 de agosto en Cali (Valle del Cauca). En ese hecho, la explosión de un camión bomba en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó seis personas muertas y 76 más heridas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.