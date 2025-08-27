Alias “Kevin”: la ficha clave de “Mordisco” que movía los hilos de la guerra en Cauca

Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, es el líder del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc detrás de la retención de 57 militares en El Tambo (Cauca), en junio de este año. Foto: Archivo Particular

Anderson Andrey Vargas, alias “Kevin”, orquestó en enero de este año la muerte de quien fue otrora su aliado en el cañón del Micay, con un solo objetivo: convertirse en el máximo líder de las rentas del narcotráfico en el departamento del Cauca. Una movida clave en el intento de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, para mantener el control territorial de uno de los enclaves cocaleros del país.

La muerte de Óscar Eduardo Sandoval, conocido como alias “El Mocho” o “Andrés Patiño” y líder de las disidencias en el corregimiento de El Plateado (Cauca) fue solo uno de los movimientos de alias “Kevin” para consolidar su poderío en la región. No en vano terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de las disidencias, después de “Iván Mordisco” y por cuya captura las autoridades ofrecían una recompensa de más de $1.000 millones.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles 27 de agosto, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmaron que alias “Kevin” se entregó a las autoridades en el marco de las acciones militares de la Operación Perseo, que se desarrolla en el cañón del Micay desde el 12 de octubre de 2024 y que ya está en su segunda fase. Una noticia que impacta directamente la acción de las disidencias.

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Alias ‘Kevin’ con 16 años en esa estructura, era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta $1.641 millones de pesos”, dijo el presidente Petro por medio de su cuenta de X.

A su pronunciamiento se sumó el del ministro Sánchez Suárez: “Se sigue derrumbando el círculo más cercano del cartel de alias ‘Mordisco’. La mejor salida es que se desmovilicen. Su violencia absurda no tiene futuro”. La entrega de alias “Kevin” plantea no solo una reconfiguración de la acción de las disidencias en Cauca, sino también un conflicto sobre cómo responderá ante la justicia, por posiblemente entrar en desmovilización.

¿Quién es alias “Kevin”, líder de las disidencias en Cauca?

Anderson Andrey Vargas, más conocido como alias “Kevin”, es el líder de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que opera en gran parte del suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. Información de inteligencia militar conocida por El Espectador indica que, de sus 31 años de edad, lleva al menos 16 en la ilegalidad: primero en las filas de las antiguas Farc y luego en las de las disidencias de “Iván Mordisco”.

La presencia de alias “Kevin” y los hombres a su mando, según las autoridades, se concentraba en la vereda San Juan de Mechengue (El Tambo) y en los corregimientos de El Plateado (Argelia), Huisitó (El Tambo) y el cañón del Micay. Empezó como integrante de las redes de apoyo de las antiguas Farc, luego fue guerrillero raso, líder de comisión, líder de compañía y explositiva de la estructura Carlos Patiño, antes de convertirse en su principal jefe.

Su perfil criminal también incluye dos órdenes de captura y una noticia criminal abierta por el delito de concierto para delinquir. Las autoridades lo vinculan también con al menos ocho importantes acciones armadas ocurridas solo en lo que va de 2025. La primera de ellas es el hostigamiento con ráfagas de fusil al Batallón de Despliegue Rápido Número 10, en Balboa (Cauca), el pasado 8 de enero.

Luego, el 15 de enero, habría liderado un ataque con drones acondicionados con explosivos en contra del Ejército, en la vereda La Ceiba, del corregimiento de El Plateado (Argelia). Tres días después, el 18 de enero, habría liderado un nuevo ataque con drones en el sector de El Lavadero, también en El Pateado. Ese hecho dejó a un soldado herido. El 22 de enero habría ordenado la activación de un explosivo en la vía entre El Plateado y Argelia, en contra del Ejército y la Policía.

Se le atribuye también la explosión de un artefacto explosivo improvisado el 28 de enero, en el sector Plaza de Mercado, de El Plateado. El 9 de febrero habría ordenado y dirigido el lanzamiento aéreo de tres explosivos en contra de hombres del Ejército que patrullaban en el corregimiento de El Plateado. Además, sería el hombre detrás de la activación de una motocicleta bomba el pasado 6 de marzo, en el municipio de El Bordo (Cauca), que dejó a un soldado muerto y otro herido.

Alias “Kevin” sería también el hombre detrás de la asonada que ocurrió el día 6 de marzo en el sector de La Hacienda, del corregimiento de El Plateado. El ministro Sánchez Suárez ha dicho que ese día, las disidencias de las Farc instrumentalizaron a la población civil para que atacara a las tropas. El hecho terminó en agresiones mutuas, quema de tanquetas militares y la retención durante tres días de 28 policías y un soldado, por parte de la población.

La traición de alias “Kevin”

Durante los últimos años, alias “Kevin” se pavoneó por el cañón del Micay, controlando el movimiento de cada hoja en los cultivos de coca. Un poder que compartía con Óscar Eduardo Sandoval, alias “El Mocho” o “Andrés Patiño”, quien era el encargado de hacerle las cuentas del tráfico de drogas a alias “Iván Mordisco”, líder supremo de esta disidencia conocida también como el Estado Mayor Central (EMC).

Aunque las autoridades reportaron la muerte de “Mocho” en enero de este año como un accidente, un informe de inteligencia cuenta otro relato. La historia oficial de la muerte de “Mocho” indicaba que este jefe guerrillero murió cuando transportaba explosivos para atacar el batallón militar de El Estrecho, ubicado en zona rural del municipio de Patía (Cauca). Según esa versión, el carro explotó accidentalmente antes de llegar a su destino y los cuatro ocupantes murieron al instante.

Sin embargo, el 23 de juio de este año se conoció un informe de inteligencia militar que indicaba que la historia fue muy distinta y que detrás de la muerte de “Mocho” hubo, en realidad, una traición que precipitó el peso de la balanza del poder en el cañón del Micay a favor de alias “Kevin”, y reconfiguró la dinámica del tráfico de armas y de drogas en ese enclave cocalero de las disidencias de las Farc.

“Según información de familiares, amigos, allegados, personal infiltrado en las estructuras y relatos de miembros de ese grupo armado organizado, detrás de la materialización de ese hecho estaría Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, un peligroso cabecilla de la estructura Carlos Patiño, quien se habría encargado de planear y ejecutar ese macabro plan en contra de quien hasta hace unos días era su amigo”, se lee en el informe.

De acuerdo con ese documento, alias “Mocho” descubrió información de alias “Kevin” que no debía conocer. Inteligencia militar sostiene que se trató de una traición interna por una “serie de hechos y actuaciones que venía adelantando alias ‘El Mocho’ sobre varias veredas del cañón del Micay en donde descubrieron varias anomalías con el manejo de recursos provenientes de las finanzas ilícitas de ese grupo armado organizado”.

El documento señala que alias “Kevin” presuntamente se estaba quedando con dinero para beneficio personal, desviando las rentas que debían ser enteramente para la organización. “Por otra parte, alias El Mocho habría constatado recibir una falsa información por parte de ‘Kevin’, quien aseguraba tener el control del territorio en varias zonas, sin embargo, por estar más preocupado por dinero para sus bolsillos, estaba permitiendo que se perdiera control ilegal sobre esa área”, se lee en el informe.

La relación no solo terminó en una guerra entre ambos líderes, sino también en una purga interna de esta disidencia. Lo que sostiene el documento es que “Kevin” contactó a los hombres de confianza de “Mocho” que prepararon el vehículo con los explosivos que tenían que transportar y les ofreció $200 millones para que alteraran el sistema de activación de las cargas. “Mocho” se movilizó en ese carro, confiado en que la carga solo se activaría por un sistema de control remoto y, así, tener el tiempo de huir.

Sin embargo, el plan de alias “Kevin” estaba en marcha. Uno de sus “nuevos aliados” logró engañar a su jefe e instaló un sistema de temporizador para activar los explosivos. En plena marcha, la carga estalló mucho antes de llegar al batallón militar de El Estrecho, causando la muerte instantánea de alias “Mocho”, alias “Marrano” y dos hombres de su anillo de seguridad. El informe de inteligencia contiene los detalles de esta venganza y de cómo alias “Kevin” terminó siendo el jefe con más poder en el cañón del Micay.

Con el poder ganado sobre el cañón del Micay, alias “Kevin” terminó por convertirse en uno de los hombres más perseguidos por las autoridades, superado solo por “Iván Mordisco”, su jefe directo. Las Fuerzas Militares le seguían los talones, atacaban en operaciones a su grupo armado y lograron infiltrar gente dentro de la estructura Carlos Patiño para recopilar información y convencerlo de rendirse ante la justicia.

Finalmente, terminó entregándose a las autoridades en una licorera del municipio de El Bordo (Cauca). Hombres del Gaula Militar lo trasladaron hasta la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. La misma que el pasado 21 de agosto fue blanco de un ataque de las disidencias que dejó a siete personas muertas y 76 heridas. De allí fue llevado a Bogotá, donde permanece fuertemente custodiado.

Aunque se ha hablado de una posible negociación de alias “Kevin” con la justicia, fuentes de la Fiscalía General de la Nación le dijeron a El Espectador que el caso no es por ahora competencia de esa entidad y que todo dependerá de las condiciones de su reinserción. Por su lado, desde el Ejército indicaron a este diario que el líder guerrillero podría entrar al programa de sometimiento a la justicia, lo cual lo slavaría de la judicialización, incluso a pesar de haber sido uno de los hombres más buscados por su poder criminal.

