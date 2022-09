Se entregó en México el coronel señalado de asesinato de jóvenes en Chochó (Sucre)

Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, los tres jóvenes asesinados en Chochó (Sucre). / Cortesía

El coronel (r) de la Policía Benjamín Núñez se entregó este viernes en el consulado de Colombia en México. Se trata del oficial señalado del asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre) en una cuestionada operación contra supuestos hombres del Clan del Golfo. Según testigos, fue Núñez quien disparó en contra de los hombres de 18, 22 y 26 años, en una operación en julio pasado que, al parecer, buscaba dar con quienes ese mismo día habían asesinado a un patrullero.

Núñez había sido citado esta semana a una audiencia de imputación de cargos y no se presentó, pero en la diligencia su defensa anunció que se entregaría esta misma semana. Por estos hechos ya hay 10 uniformados en la cárcel y solo el coronel retirado Núñez, tercero al mando de la Policía en Sucre, continuaba prófugo. Ahora se iniciarán los trámites para enviarlo de vuelta a Colombia para que enfrente la justicia.

Los hechos ocurrieron el 25 de julio. Ese día, el patrullero Diego Felipe Ruiz fue asesinado en una panadería de Sampués (Sucre). Poco más de una hora después, según declaraciones que reveló Noticias Caracol, una fuente le informó a la Policía que había tres jóvenes al margen de una carretera en Chochó, a 20 kilómetros del crimen, y que uno de ellos estaba herido, por lo que podrían haber estado involucrados en la muerte del policía. Se trataba de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo.

El coronel Núñez se trasladó con un grupo de policías hasta el lugar, llegó sobre las 5:20 de la tarde y subió a los jóvenes a la camioneta en la que iban. Supuestamente, iban en camino a un centro asistencial para al herido, pero, según declaraciones, el oficial ordenó tomar otra ruta. “Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento, nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí”, añadió un testigo.

Uno de los compañeros de este policía confirmó los hechos en su declaración. “Cuando íbamos a alta velocidad, hecho el primer disparo que casi me caigo de la camioneta porque fue el primer disparo y mi reacción fue agarrarme porque casi me caigo. Me sorprendí y me alcancé a agarrar de la silla”, explicó. Según su testimonio, Núñez les dijo ante sus caras de sorpresa: “no importa que aquí respondo yo. Yo soy coronel”. Es decir, Núñez les habría disparado a los jóvenes indefensos y casi a quemarropa.

Ese mismo día, el entonces comandante de la Policía en Sucre, Carlos Correa, aseguró: Se logró la neutralización de tres presuntos delincuentes del Clan del Golfo de la subestructura Manuel José Gaitán”. Días después, tras la presión de los familiares de las víctimas por conocer la verdad, Correa fue relevado del cargo. A finales de agosto, la Fiscalía capturó a diez agentes de Policía y les imputó cargos por este operativo. Además, un juez los envió a la cárcel. Todos, al parecer, seguían órdenes de Núñez.

