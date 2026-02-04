Se perseguirá a los capos sin distinción: mindefensa sobre capturas y apoyo de EE. UU.

El ministro Pedro Sánchez se refirió a la reunión que sostuvo el presidente Petro con su hómologo Donald Trump en Washington. Foto: Archivo Particular

¿Cómo entiende usted la movida del Clan del Golfo de levantarse de la mesa, después de que usted mismo confirmara que Estados Unidos va colaborar más activamente para dar con alias “Chiquito Malo”, el jefe de ese grupo criminal?

No tengo información sobre eso. Pero aquí simplemente cumplimos la Constitución y la ley. Las decisiones que tomen las personas en la mesa son potestad de cada una de ellas. No dijimos algo diferente a las condiciones ya existentes y seguimos avante.

¿Qué tipo de ayuda recibirán por parte de Estados Unidos para dar con esos grandes jefes criminales que mencionó usted esta mañana, como “Chiquito Malo”, “Pablito” del Eln o “Mordisco” de las disidencias de las Farc? ¿Estamos hablando de inteligencia? ¿De apoyo militar? ¿ De qué exactamente?

Hablamos de que se perseguirán a los capos del narcotráfico sin distinción y hay capos que son los financieros que viven algunos en otros países y otros capos criminales, armados, como los cabecillas principales de los grupos que delinquen en Colombia, entre los que está “Chiquito Malo”, alias “Pablito”, alias “Mordisco” y demás cabecillas. La Constitución dice claramente que hay que actuar contra lo ilegal y eso hacemos.

Uno de los puntos claves en todo este contexto de la reunión con el presidente Donald Trump y el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, es el tema de los cultivos ilícitos. En el país estamos a la espera de la reactivación de la aspersión aérea con glifosato para estos fines. ¿En qué va ese proceso?

El enfoque es una erradicación permanente, que consiste principalmente en la sustitución de las economías ilegales, pero en algunos casos se acompañará de la erradicación forzada en los sitios donde sea imposible realizar la voluntaria. Estamos avanzando en esa línea. Sobre el uso de glifosato u otros elementos, eso dependerá de la evolución de todos estos proceso.

¿Usted cree que ya es hora de reactivar todas las órdenes de captura contra esos grandes jefes criminales? No solo la de alias “Calarcá”, sino también las de “Richard”, “Jhon Mechas” y “Andrey Avendaño”, por ejemplo?

“Chiquito Malo” no tiene suspendida la orden de captura, solo se suspende mientras hagan tránsito a la Zona de Ubicación Temporal. Alias “Pablito” no la tiene suspendido; alias “Mordisco” tampoco; alias “Calarcá” la tiene suspendida, mientras así se decida. Eso no significa que si se encuentra en flagrancia no se deba capturar: la ley lo obliga.

¿Cómo van a blindar los territorios tras la ola de extradiciones que anunció el gobierno, teniendo en cuenta posibles reorganizaciones al interior de los grupos armados así como enfrentamientos con otros grupos por el control territorial?

Con acción más ofensiva contra estos grupos criminales, eliminar la coerción hacia la población y darle oportunidades a los ciudadanos, cambiando y mejorando las economías en la zona.

