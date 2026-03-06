Caso Miguel Uribe: Carlos Eduardo Mora, alias “Veneco”, fue sentenciado a 21 años de cárcel

Según la información recopilada por la Fiscalía, Mora González se encargó de hacer labores de inteligencia y llevar a los otros implicados en un vehículo hasta el lugar del atentado.

Este viernes 6 de marzo, en el juzgado quinto penal especializado con función de conocimiento de Bogotá, se leyó la sentencia a 21 años de prisión contra Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco” o “El Venezolano”, por su responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uirbe Turbay, el 7 de junio de 2025.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Mora González participó en la planeación del ataque, pues estuvo a cargo del reconocimiento previo del lugar donde se cometió el atentado: el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Asimismo, alias “El Veneco” fue el encargado de la logística final del atentado del 7 de junio y estuvo presente a pocas cuadras del lugar del ataque, conduciendo el vehículo gris modelo Spark en el que transportó a Elder José Arteaga Hernández, quien habría contactado y coordinado a los otros implicados.

Además, según ha explicado la Fiscalía, Mora González fue el responsable de entregar el arma Glock de nueve milímetros con la que el adolescente disparó en ocho oportunidades contra Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos meses y cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa del atentado.

Mora González aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por el mismo juez el 21 de octubre de 2025. La pena inicial era de 20 años de prisión, pero, por la condición agravada de los delitos, aumentó a 21 años.

Durante la lectura de la sentencia, la abogada defensora de alias “El Veneco” intentó renunciar al señalar que el hoy sentenciado no le había pagado la totalidad de sus honorarios, por lo que pidió aplazar la audiencia. Sin embargo, el juez no aceptó la petición de la abogada, pues consideró que se estaría intentando dilatar el proceso.

Este viernes, 6 de marzo, la información oficial sobre el caso es la siguiente:

El senador y precandidato del Centro Democrático fue atacado por un sicario en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, ubicado en la localidad de Fontibón. El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del sábado 7 de junio, durante un evento político de su campaña presidencial.

El sicario fue capturado por sus escoltas. Se trata de un joven de 15 años, que utilizó una pistola Glock nueve milímetros. Hizo ocho disparos y tres de ellos hirieron de gravedad a Miguel Uribe.

El joven capturado fue tratado en un centro médico de la capital, pues resultó herido en la persecución que terminó en su captura.

Un juez legalizó su captura y fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde estuvo durante más de dos meses fuertemente custodiado.

Los investigadores del caso hicieron en las primeras horas aproximadamente 30 entrevistas y revisaron cientos de horas de videos de vigilancia para esclarecer los hechos. Por ahora, no han dado pistas de quién sería el autor intelectual del atentado.

Las autoridades le siguen de cerca la pista a al menos nueve cómplices del presunto sicario. Videos de cámaras de seguridad muestran que el joven que sale en videos disparando a Uribe no llegó a la zona solo y que sí tenía un celular antes del atentado.

El joven colaboró con la justicia durante el proceso; su familia y él mismo podrían entrar al programa de protección de testigos.

La Fiscalía capturó el 12 de junio y le imputó cargos a Carlos Eduardo Mora González, un hombre que habría participado en la planeación del crimen desde días antes del atentado.

Según el ente investigador, el procesado hizo inteligencia en el parque donde ocurrió el ataque y el día que ocurrió había estado dentro del carro del que descendió el presunto sicario, minutos antes de disparar. La Fiscalía sostiene que en ese automóvil, el menor fue cambiado de prendas de vestir y recibió el arma para realizar el atentado.

Por petición del ente investigador, Carlos Eduardo Mora González enfrentará el proceso penal en su contra, por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, privado de la libertad.

El sábado 14 de junio fue capturada Katerine Andrea Martínez Martínez, la tercera persona presuntamente involucrada en el atentado en contra del precandidato presidencial. La captura fue en Florencia (Caquetá).

La mujer sería una de las personas que iba a bordo de un vehículo modelo Spark, de color gris, en el cual se le habría entregado el arma al menor de 15 años que cometió el crimen en contra del senador Miguel Uribe Turbay.

Katerine Andrea Martínez Martínez fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

El jueves 19 de junio, las autoridades capturaron a William Fernando González Cruz, el cuarto implicado en el atentado contra Uribe Turbay, quien habría participado en la coordinación del ataque. Ya fue judicializado y está preso en el búnker de la Fiscalía, junto con todos los procesados.

El ente investigador ya aclaró que está investigando el hecho como un crimen político y que ya tiene evidencia de que el arma y las balas utilizadas para el atentado fueron alteradas.

La Fiscalía y la Policía identificaron al quinto implicado, señalado de ser el cerebro logístico detrás del atentado. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, quien habría contactado y coordinado a los otros implicados. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 300 millones por información que permitiera dar con su paradero.

El sábado 5 de julio, se logró la captura de Elder José Arteaga Hernández. El hombre, conocido por los alias de “Costeño” o “Chipi”, fue detenido en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. Un día antes, Interpol había emitido una circular roja en su contra.

Alias “Costeño” fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (todas agravadas). Además de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Un sexto implicado se entregó a las autoridades y fue enviado a prisión. Cristian Camilo González Ardila fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque se entregó a las autoridades el pasado 18 de julio, no aceptó cargos.

Un menor de 17 años se entregó a las autoridades el 25 de julio, en medio de las indagaciones de la Fiscalía. Llegó a un acuerdo para ampliar su interrogatorio por su presunta participación en las reuniones previas al atentado.

En la tarde del 29 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó que, en hechos que aún son materia de investigación, el menor que se había entregado “evadió” el centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que estaba protegido.

En la tarde del 4 de agosto, ante un juez especializado en Código de Infancia y Adolescencia, el menor señalado de dispararle a Miguel Uribe Turbay fue acusado formalmente por tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto, el senador Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras dos meses y cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, por cuenta del atentado.

El 13 de agosto, el mismo día del sepelio del senador, la Fiscalía anunció la modificación de las imputaciones a los cinco adultos presuntamente involucrados en el homicidio. Esto, dado que tras la muerte de Uribe Turbay el delito de homicidio quedó consumado y ya no podrán ser juzgados por el mismo en grado de tentativa.

Solo al menor que disparó el arma no le fue modificada la acusación, porque el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite hacerlo. En la tarde del 27 de agosto fue sancionado en primera instancia a siete años de privación de la libertad en un centro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En la noche del 30 de agosto, la Fiscalía y la Policía confirmaron la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias “Harold”, la séptima persona que estaría implicada en el atentado. El 2 de agosto fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego.

El 4 de septiembre, casi una semana después de la captura, Harold Daniel Barragán Ovalle fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y uso de menores para la comisión de delitos.

En la mañana del sábado 4 de octubre se conoció que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Carlos Eduardo Mora González, señalado como uno de los presuntos responsables del magnicidio y quien había sido capturado el 12 de junio, en Bogotá.

El 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de siete años de privación de la libertad contra el menor de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay.

El 21 de octubre fue condenado a 21 años de prisión Carlos Eduardo Mora González, otro de los implicados en el magnicidio del senador, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en los delitos que le habían sido imputados.

En la noche del 24 de octubre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de Jhorman David Mora Silva, el presunto octavo implicado en el magnicidio. El hombre se encuentra privado de la libertad y paga una condena previa por el delito de hurto.

El 16 de diciembre, Cristian Camilo González Ardila fue acusado, formalmente, por la Fiscalía por su presunta participación en el atentado de Miguel Uribe Turbay.

El 23 de febrero de 2026, una jueza aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”. La mujer aceptó su participación en el magnicidio y pagará una condena de 21 años y dos meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

En la tarde del 26 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, señalado como una de las personas claves en el atentado contra Uribe Turbay. El hombre deberá responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.