Semana Santa 2026: así será el plan de seguridad de la Policía Nacional en Colombia

Uniforme Policía Nacional de Colombia Foto: EFRAIN HERRERA

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Con el inicio de la temporada de Semana Santa, la Policía Nacional puso en marcha un plan que articula acciones preventivas, operativas y de control en todo el territorio nacional. Para este año, la institución desplegará 34.720 uniformados, quienes estarán enfocados en garantizar la seguridad y movilidad de millones de ciudadanos que viajaran en este periodo de receso.

El dispositivo se priorizará en puntos estratégicos como destinos turísticos, ejes viales, terminales de transporte y escenarios religiosos. El objetivo principal es prevenir hechos delictivos, reducir la accidentalidad y proteger la vida y los bienes de los colombianos durante una de las temporadas de mayor movilidad del año.

Refuerzo en las vías: control y prevención de accidentes

Uno de los ejes centrales del plan es la seguridad vial. A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, la Policía activó la campaña “No más excusas en la vía”, con el despliegue de más de 4.200 uniformados y la instalación de 140 puestos de control y prevención en corredores estratégicos del país.

Para esta Semana Santa, se estima la movilización de 10,8 millones de vehículos en todo el país, de los cuales cerca de 1,6 millones saldrán de Bogotá, lo que ha llevado a reforzar los dispositivos de regulación y acompañamiento en las principales salidas y entradas de la capital.

Las autoridades priorizaron 20 tramos viales identificados por concentrar los mayores índices de siniestralidad, con base en análisis históricos. Allí se intensificarán controles de velocidad y cumplimiento de normas de tránsito.

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Vigilancia en destinos turísticos y eventos religiosos

En el frente turístico, la institución desplegará 1.712 uniformados de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en el marco de la campaña “Turismo responsable y seguro”. Estos uniformados estarán presentes en playas, balnearios, ríos, sitios turísticos emergentes y lugares de alta afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.

El plan incluye controles a operadores informales y verificación del cumplimiento de normas en el sector hotelero. Además, se articularán dispositivos especiales de seguridad durante procesiones, misas campales y demás eventos religiosos que se desarrollarán en distintas regiones del país por la Semana Santa.

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Lucha contra el tráfico ilegal de fauna

A través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, también se deplegará la campaña “Colombia sin jaulas”, enfocada en prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora, una práctica que tiende a incrementarse durante esta temporada. Los controles se concentrarán en ejes viales, plazas de mercado y establecimientos comerciales, con el fin de evitar la comercialización de especies como aves, tortugas, iguanas y sus huevos, que suelen ser consumidos en algunas regiones del país.

Asimismo, se intensificarán las acciones para impedir la tala y comercialización de la palma de cera, especie en peligro de extinción y tradicionalmente utilizada en celebraciones religiosas.

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Enfoque en la protección de niños, niñas y adolescentes

La estrategia también incorpora un enfoque de protección a la niñez. Bajo la campaña “Entornos seguros para la niñez”, la Dirección de Protección y Servicios Especiales adelantará operativos en zonas comerciales, turísticas y de alta concurrencia para prevenir la explotación sexual y comercial de menores de edad.

Estas acciones se desarrollarán de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, autoridades locales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y comisarías de familia, con el propósito de activar rutas de atención inmediata en caso de detectar situaciones de riesgo para menores de edad durante este periodo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.