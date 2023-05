Senador Alex Flórez conocerá a finales de mayo si será sancionado por la Procuraduría

El próximo 24 de mayo se conocerá si el congresista será sancionado o multado por la Procuraduría. Foto: Twitter

Este martes 2 de mayo, la Procuraduría adelantó una de las audiencias públicas que marca la recta final del proceso disciplinario que se adelanta contra una de las principales fichas del Pacto Histórico en el Senado: el congresista Alex Flórez. En medio de esta audiencia pública se conoció que el próximo 24 de mayo se sabrá si el senador será sancionado (o no), luego de que en septiembre de 2022 quedara captado en video insultando a policías en Cartagena, en medio de una borrachera y siendo contenido únicamente por su esquema de seguridad.

Los hechos ocurrieron en un hotel del sector de Bocagrande, en Cartagena. Entonces, el senador Flórez discutió con los uniformados, al punto de gritarles “asesinos”. Sostenido en pie con la ayuda de uno de sus escoltas, el congresista decía: “Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes (refiriéndose al caso de la masacre de Chochó)”.

En diciembre pasado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Flórez, por presuntamente vulnerar el principio de la dignidad humana y el derecho al buen nombre de los patrulleros que llegaron a atender el caso. No obstante, lo primero que hizo el congresista ante la Procuraduría fue negarse a aceptar el cargo que lo tiene vinculado a un proceso disciplinario.

Antecedentes: Procuraduría abre indagación contra el senador Alex Flórez por agresión a policías

Así empezó su intervención: “El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté planeando que eso pasara. Diciendo: hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y en medio de una borrachera voy a insultar a miembros de la Fuerza Pública. No estaba en los planes de nadie y menos cuando se ocupa un cargo en el Congreso de la República”.

Según dijo Flórez, si el “trago no hubiera sido un elemento dentro de la ecuación”, nunca habría metido en problemas aquella noche. De acuerdo con su confesión a la Procuraduría, entonces viajó a Cartagena para asistir a un foro de telecomunicaciones. Aseguró que estuvo tomando cerveza durante al menos cinco horas en la tarde.

Lea también: Policía denunció a senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, por injuria y calumnia

Luego de ello, según Flórez, terminó en un par de restaurantes y en una discoteca para “seguir tomando y hablar”, donde estuvo hasta que cerraron el establecimiento. “Los demás hechos los conoce el país. No tengo memoria de haber llegado al hotel. No tengo memoria de haber tenido un altercado con la Policía”, concluyó Flórez.

