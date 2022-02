Siete militares a audiencia pública por atentado a la Brigada 30 de Cúcuta

Se reportan varias personas heridas. Foto: Twitter

Siete militares de la Brigada 30 de Cúcuta tienen en entredicho su habilidad para ocupar cargos públicos y su trabajo en el Ejército Nacional. La Procuraduría los tiene en juicio disciplinario, por presuntas omisiones a la hora de proteger las instalaciones de un atentado que, el 15 de junio pasado, dejó 36 personas heridas. Ya tienen fecha para audiencia pública: el próximo 2 de marzo, a las 2:30 p.m.

La audiencia pública tramitará mediante procedimiento virtual y podrá ser seguida por la ciudadanía de manera virtual. Contra todos ya fue presentado un pliego de cargos, en los cuales la Procuraduría detalló las culpas que cada uno tendría luego de que un carro bomba estallara dentro del cantón San José de la capital nortesantandereana. El Gobierno y las autoridades investigativas señalaron al Frente 33 de las disidencias Farc, el cual allí está en disputa con el Eln y el Clan del Golfo.

“Fueron citados el comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, coronel Ilvar Orlando González Villamil; el jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexánder Carrero Salcedo”, precisó la Procuraduría.

Además, deberá defenderse en audiencia el comandante de guardia para la fecha del atentado, el sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo. El suboficial de administración de la guardia tampoco tiene su puesto asegurado, el sargento segundo Mario Andrés López. También se recriminan presuntas omisiones al cabo segundo Óscar Leonel Pava, quien presta guardia en la entrada principal, el día en que un carrobomba entró a la guarnición militar de Cúcuta.

Según estableció el Ministerio Público en el pliego de cargos, al parecer no se adoptaron las medidas correspondientes “para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal que allí labora”. Asimismo, argumentó que una de las falencias es que la instalación militar, al parecer, no contaba con un soldado apoyado por un perro entrenado para detectar explosivos. “Según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”, manifestó la entidad.

La Fiscalía, por su parte, adelanta su propia investigación en la cual la hipótesis más fuerte señala a la disidencia 33 de las Farc. En julio del año pasado, un mes después del atentado, fueron capturados 10 supuestos integrantes, de quienes se conocieron interceptaciones telefónicas. El ente investigador reveló conversaciones, por ejemplo, en las que Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, según Fiscalía, revelaría su interés por atacar al Ejército.

En el audio, alias Ciro trata de convencer a un hombre desconocido para que se vincule a un ataque. “Es que yo nunca he trabajado con esa vuelta...”, dice el hombre, “ninguno ha trabajado con eso, de los tres chinos que van ninguno...van dos chinos, y usted, tres...”, le responde alias Ciro. “Por eso le digo, si usted no quiere ir, no pasa nada, loca, porque pa’ llevarlo a pasear pa’ qué hijueputas...si lo voy a llevar es pa’ una reunión allá con los chinos, allá los viejos, y usted sabe que allá es pesado”, dice, además, el procesado.

Según los videos publicados por la Fiscalía, en inmediaciones de la sede de la Brigada 30 se ve la que sería la motocicleta de alias Ciro, en la cual escaparon presuntos disidentes tras el atentado. El vehículo de placas JGX 180, iba escoltado por la motocicleta hasta la entrada del lugar. Al momento de ingresar, no había ningún oficial en la entrada para registrar los vehículos, por lo cual no tuvo problema para llegar hasta el dispensario. Allí, detonaron las cargas.