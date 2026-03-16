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Sistema antidrones estaría listo antes del segundo semestre de 2026, asegura mindefensa

De acuerdo con el ministro Pedro Sánchez, más de 100 empresas de 21 países que han sido invitadas para probar distintos sistemas y definir cuál será contratado en Colombia. La inversión alcanzaría los COP 6.2 billones.

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Redacción Judicial
16 de marzo de 2026 - 04:37 p. m.
Sistema antidrones estaría listo antes del segundo semestre de 2026, asegura mindefensa
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Foto: MinD
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El próximo lunes 23 de marzo iniciarán en el país las pruebas de sistemas antidrones impulsados desde el Ministerio de Defensa, con el que buscan hacerle frente a las ofensivas de los grupos criminales. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hay más de 100 empresas de 21 países que tienen interés en ofrecerle esos servicios a Colombia. Según el alto funcionario, las pruebas se extenderán hasta abril y antes del segundo semestre del año, ya se tendría contratada la empresa.

Según manifestó el alto funcionario en entrevista con Caracol Radio, “los criminales han avanzado en masificar el ataque con drones” y la fuerza pública debe tener estrategias para contrarrestar esas ofensivas. El ministro sostuvo que la inversión total que se estima es de COP 6.2 billones y que un billón se entregará este año y aseguró que las propuestas que reciben “buscan anticiparse a una tecnología que cambia muy rápidamente”.

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Asimismo, el alto funcionario del gobierno se refirió a las relaciones que se adelantan con Venezuela después de la intervención de Estados Unidos en enero pasado, en las que fue capturado Nicolás Maduro. Sánchez manifestó que “el contexto en Venezuela es muy diferente al de años atrás” y que ahora pueden trabajar de la manos las autoridades de ambas países para hacerle frente a la criminalidad.

Según el ministro, se avanza en el intercambio de información que permita actuar en “operaciones espejo”. De acuerdo con lo dicho por Sánchez, en dichas operaciones cada país es autónomo en sus acciones, pero se busca actuar sincronizadamente “para ser más contundentes a cada lado de la frontera”.

De igual manera, el alto funcionario sostuvo que actualmente hay acercamientos militares de varios Estados para compartir información sobre los grupos armados que están en la frontera. Según dijo, la cooperación avanza con Estados Unidos y Venezuela principalmente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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