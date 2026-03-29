Soldado del Ejército mató a un policía en Cauca, tras confundirlo con amenaza armada

De acuerdo con el comunicado, los uniformados “habrían reaccionado ante una presunta amenaza inminente”. (Imagen de referencia) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un operativo militar en el sur del país terminó en tragedia. En el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, un uniformado de la Policía murió tras un intercambio de disparos con tropas del Ejército que, según la versión oficial, lo habrían confundido con una amenaza armada.

El incidente ocurrió el 28 de marzo de 2026, cuando soldados del Batallón de Montaña N.° 4, adscrito a la Vigésima Novena Brigada del Ejército, adelantaban operaciones en la zona. De acuerdo con el comunicado, los uniformados “habrían reaccionado ante una presunta amenaza inminente”, luego de percibir detonaciones y observar el descenso de personas armadas de un vehículo en la vía Panamericana.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad adscrita a la Tercera División del @COL_EJERCITO, se permite informar a la opinión pública que:



1. El día 28 de marzo de 2026, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, #Cauca, tropas del Batallón… pic.twitter.com/p69dYk0qGS — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 28, 2026

Esa lectura inicial del terreno, en una zona con presencia de grupos armados organizados, llevó a los uniformados a hacer uso de sus armas de dotación. Solo después de cesar la acción y verificar lo ocurrido, se estableció que las personas involucradas pertenecían a la Policía.

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La situación, reconoció el propio Ejército, fue “interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”. El resultado fue la muerte de uno de los policías presentes en el lugar.

El caso abrió de inmediato un frente de investigación. Las autoridades buscan reconstruir qué ocurrió exactamente en el terreno y si hubo fallas en los protocolos de identificación entre fuerzas del Estado. El Ejército confirmó que ya ordenó el desplazamiento de una comisión institucional para “verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

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Al mismo tiempo, la institución aseguró que prestará “plena colaboración” a las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

El episodio revive una preocupación recurrente en zonas de alta conflictividad: los riesgos de coordinación entre fuerzas oficiales en territorios donde operan múltiples actores armados y donde cualquier error de interpretación puede tener consecuencias fatales.

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