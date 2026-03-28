Miguel Uribe Londoño pedirá protección a CIDH para investigadores del magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño pedirá protección a CIDH para fiscales del magnicidio de su hijo Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, lanzó una alerta pública sobre la seguridad de los fiscales que investigan el magnicidio de su hijo. En una carta conocida este sábado 28 de marzo, el candidato presidencial aseguró que existe una amenaza concreta contra los funcionarios del caso y sus familias, en medio del avance de las indagaciones por un crimen que calificó como “atroz”.

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Ante la gravedad de las denuncias, Uribe Londoño aseguró que acudirá a instancias internacionales. “Acudiremos de manera inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares urgentes en favor de los fiscales e investigadores”, explicó, con el objetivo de proteger su vida e integridad y asegurar el desarrollo del proceso judicial.

“Estamos frente a un crimen atroz, un magnicidio, un crimen de lesa humanidad”, señaló en el documento, en el que también advirtió que la situación va más allá del hecho violento en sí. Según afirmó, hay una “amenaza real e inminente contra quienes están investigando y esclareciendo la verdad”. Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 7 de junio, cuando un sicario le disparó al entonces precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Turbay, durante un mitín político en Bogotá.

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La advertencia se basa, dijo, en información conocida por las autoridades. “La propia Fiscalía ha advertido que existe un plan para asesinar a los fiscales del caso”, escribió, y agregó que también hay reportes públicos sobre “ofrecimientos millonarios para atentar contra sus vidas”.

Para el padre de Uribe Turbay, detrás de estas amenazas estaría la Segunda Marquetalia. “No hay ambigüedad posible. La Segunda Marquetalia es un actor criminal”, afirmó, al tiempo que sostuvo que lo que está en juego es un intento por frenar la acción de la justicia. “Estamos en presencia de un intento de silenciar la justicia”, añadió.

En ese contexto, hizo un llamado directo a la Fiscalía para que adopte medidas urgentes de protección. “Exijo que la Fiscalía General de la Nación refuerce de manera inmediata y efectiva la seguridad de todos los fiscales e investigadores, así como la de sus familias”, escribió.

El mensaje también apunta a la dimensión institucional del caso. “Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, advirtió, e insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar que la justicia pueda actuar sin presiones. “El Estado tiene la obligación de garantizar que la justicia no sea intimidada ni derrotada por los criminales de la Segunda Marquetalia”, señaló.

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La carta se conoce en un momento clave de la investigación, en el que las autoridades avanzan en el esclarecimiento del asesinato. Justamente esta semana, la Fiscalía vinculó oficialmente al expediente a los jefes de la Segunda Marquetalia por su presunta participación en el magnicidio.

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